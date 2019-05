Oppo Reno, versione con fotocamera da 32 megapixel?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha recentemente annunciato la nuova serie Oppo Reno composta da tre modelli, uno dei quali con modem 5G e disponibile da fine mese solo in Svizzera. Oppo potrebbe però svelare una nuova versione con alcune differenze hardware. Sul sito di TENAA, l’ente cinese che rilascia le certificazioni, sono apparse le principali specifiche.

Tutti i modelli presentati da Oppo condividono una caratteristica esclusiva, ovvero il meccanismo motorizzato che spinge verso l’alto il modulo fotografico che include la fotocamera frontale da 16 megapixel, la capsula auricolare e i due flash (frontale e posteriore). Anche il nuovo smartphone ha ovviamente una fotocamera frontale pop-up, ma la risoluzione del sensore è 32 megapixel. In base alle informazioni pubblicata da TENAA, il dispositivo avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello standard (157,3×74,9×9,1 millimetri contro 156,6×74,3×9 millimetri).

Galleria di immagini: Oppo Reno, immagini degli smartphone

Ciò è probabilmente dovuto alla maggiore capacità della batteria (4.000 mAh contro 3.765 mAh). Rimangono invece invariate le restanti specifiche: schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore con sensori Sony IMX586 da 48 megapixel e da 5 megapixel per l’effetto bokeh, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e lettore di impronte digitali in-display.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6.0. Il nuovo Oppo Reno dovrebbe arrivare sul mercato cinese nelle colorazioni bianco, nero, rosso e viola. Non è noto al momento se verrà distribuito anche in Europa come gli altri modelli della serie. Il prezzo sarà sicuramente più alto della versione standard, forse tra 550 e 600 euro.