Chrome per Android si aggiorna senza Play Store

Marco Locatelli,

L’applicazione Android di Chrome si aggiorna direttamente sul browser, ma per ora solo nella sua versione Canary. Si tratterebbe di un nuovo flag del browser bigG che, se attivato, permette di avviare gli update dall’app nella versione del robottino verde senza passare da Play Store.

Questa nuova feature consentirebbe agli utenti di aggiornare l’applicazione senza passare a Google Play Store ma di aprire il download direttamente su Chrome. La funzione si chiama “Inline Update Flow feature” ed è al momento ancora in fase di prova su Google Canary.

Durante l’aggiornamento sarà possibile utilizzare ancora l’app Google Chrome. Una volta scaricato l’update, invece, sarà necessario riavviare il software. Un po’ come accade su Chrome per desktop.

Ovviamente per poter testare questa nuova possibilità è necessario avere l’ultima versione di Canary per Android. Per attivarla, si deve digitare chrome://flags e trocare il flag “Enable Google Play Inline Update Flow”. Una volta abilitato riavviate l’applicazione.

Completata l’operazione di cui sopra, al primo avvio del browser l’utente verrà immediatamente avvisato tramite notifica se sono disponibili nuovi aggiornamenti. Avviando l’aggiornamento, l’utente viene avvertito sulla dimensione dell’update e che potrà tranquillamente continuare a navigare con Chrome anche durante il processo di aggiornamento.

Per quanto riguarda Chrome, ricordiamo che pochissimi giorni fa il colosso di Mountain View ha rilasciato la nuova versione del sistema operativo Chrome OS, la 74. Tra le funzionalità principali, una nuova funzione Ricerca unificata che riprogetta l’esperienza dell’Assistente Google, strumenti di annotazione PDF e tanto altro.