Iliad: 3,3 milioni di utenti in soli 10 mesi

Filippo Vendrame,

Iliad continua a correre in Italia forte della sua offerta “chiara e senza sorprese” che ha saputo conquistare moltissimi clienti. Per la precisione, in soli 10 mesi l’operatore francese ha superato i 3,3 milioni di utenti. Un risultato davvero interessante che premia il dinamismo di questo nuovo operatore del mercato della telefonia mobile in Italia. Iliad ha fatto sapere anche di aver realizzato un fatturato nel primo trimestre 2019 di 80 milioni di euro.

Per l’operatore le novità importanti non si esauriscono qui. Iliad ha sottolineato di aver chiuso un accordo strategico con Cellnex, uno dei più importanti attori sul mercato delle torri in Europa. L’intesa prevede la vendita del 100% dell’attività di infrastrutture di telecomunicazioni che comprende circa 2200 siti. Per questa operazione, l’operatore francese riceverà 600 milioni di euro. La vendita delle infrastrutture mobili passive di telecomunicazioni si inserisce in una logica industriale a lungo termine che permetterà alla società di fornire una qualità sempre migliore ai suoi utenti accelerando ulteriormente lo sviluppo della sua rete 4G e 5G. Tale operazione permette peraltro di rafforzare la capacità di investimento della società.

Nell’ambito dell’operazione prevista, Iliad concluderebbe con la società d’infrastrutture un accordo di prestazione di servizi di lungo termine. Tali contratti prevederebbero la fornitura di prestazioni di accoglienza sulle infrastrutture passive di telecomunicazioni e la costruzione di nuovi siti macro attraverso il programma di build-to-suit definendo così un quadro industriale comune chiaro tra Iliad e Cellnex e garantendo per Iliad l’accesso a queste infrastrutture sul lungo termine.

Al termine dell’operazione, Iliad concluderebbe un solido accordo industriale con Cellnex, una delle principali towerco indipendenti in Italia. Questo accordo viene così a rafforzare l’accordo già in vigore tra la tower company e l’operatore attraverso l’accordo quadro firmato nell’aprile 2017 sul portafoglio di Cellnex. Questo permetterà a Iliad di sviluppare i suoi siti mobili ancora più velocemente e a condizioni finanziarie e industriali vantaggiose puntando all’obiettivo di fine anno di più di 3500 siti radio installati.

Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad:

Siamo felici che sempre più persone si uniscano alla rivoluzione che abbiamo cominciato nel 2018, basata sulla verità e la trasparenza. Questo accordo con Cellnex ci permetterà di accelerare ancor di più lo sviluppo della nostra rete e di fornire un servizio sempre migliore ai nostri utenti.