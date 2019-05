Viacash lancia i propri servizi di ATM virtuale

Antonino Caffo,

Già nota nella madrepatria con il nome di Barzahlen, la tedesca fintech Viacash sbarca in Italia. Si tratta della più grande infrastruttura privata per la gestione dei pagamenti in contanti della regione DACH, che ha deciso di ampliare la sua strategia di espansione, entrando nel mercato finanziario nostrano.

Siamo comunque in una fase iniziale, nella quale Viacash ha deciso di stringere partnership con 127 negozi Pam Panorama, uno dei più importanti operatori del mercato retail, per farsi conoscere dagli esercenti e dai clienti. In questo modo, le persone potranno depositare e ritirare contanti dal proprio conto corrente direttamente attraverso l’app di mobile banking sullo smartphone e accedere a servizi dedicati.

Le applicazioni di viacash possono essere molteplici: ogni azienda che ha bisogno di ritirare o depositare denaro contante da e verso clienti privati può trarre grandi vantaggi dalla collaborazione con noi. Il mondo bancario è il luogo in cui vediamo la maggiore ricettività del mercato. Ancor prima di avere una rete capillare, siamo riusciti a metterci in contatto con alcune importanti banche in Italia e all’estero. Oltre al settore bancario, viacash può anche essere utilizzato per consentire alle persone di “pagare in contanti online”. I clienti avviano il pagamento online ma pagano in contanti presso il negozio PAM più vicino, completando così l’acquisto. Svariate sono le applicazioni d’uso, anche i biglietti aerei e il canone d’affitto possono essere pagati con la nostra piattaforma – ha spiegato Flavio de Laurentis, Head of Italy di Viacash.

Il motivo di uno sbarco in Italia è dato anche da un elemento importante: come emerge dal World Cash Report , in Italia l’86% dei pagamenti presso il punto vendita è effettuato con denaro contante. Il valore di queste operazioni ammonta al 68% di quello complessivo delle transazioni in Italia, dunque il settore si sta rapidamente innovando.

Il denaro contante, come strumento materiale per la transazione, dà a molte persone una sensazione di controllo totale sulle spese che, nell’attuale situazione economica, è di grande aiuto. Inoltre, in un mondo in cui i dati stanno diventando sempre più ricercati e persino scambiati, il contante rappresenta una roccaforte per la privacy dei consumatori – chiude De Laurentis.