Anker lancia PowerIQ 3.0

Antonino Caffo,

Anker, nome molto conosciuto nel campo dei prodotti di ricarica, ha presentato la nuova generazione dei suoi chip di ricarica rapida PowerIQ proprietari: PowerIQ 3.0. Questi rendono le porte USB-C sui caricabatterie e sulle batterie portatili di Anker compatibili con Qualcomm Quick Charge 3.0 e Power Delivery, consentendo di caricare virtualmente qualsiasi dispositivo USB-C alla massima velocità possibile.

Strettamente connesso a tale nuova tecnologia è il prodotto Anker PowerPort + Atom III, il primo caricatore da muro alimentato da PowerIQ 3.0. Può produrre un totale di 60 W tramite le porte USB-A e USB-C e, come altri device della serie Atom, utilizza semiconduttori GaN ad alta efficienza (con nitruro di gallio) anziché silicio, per ridurre significativamente le dimensioni rispetto ai caricabatterie tradizionali: e infatti è il 15% più piccolo di un caricatore per MacBook da 60 W.

La capacità di ricarica rapida dei dispositivi mobili è ora più veloce che mai grazie a USB-C, ma il settore continua a essere frammentato a causa della scelta dei diversi protocolli di ricarica rapida per i loro prodotti, il che crea confusione – ha dichiarato Steven Yang, CEO di Anker Innovations – con PowerIQ 3.0, abbiamo creato una nuova generazione di caricabatterie e batterie in grado di comunicare con tutti questi protocolli, consentendo loro di identificare e ricaricare rapidamente qualsiasi dispositivo. Per la prima volta, i consumatori devono solo affidarsi a un caricabatterie per caricare rapidamente tutti i loro dispositivi.

Anker PowerPort + Atom III (Two Ports) sarà disponibile su Amazon.it al prezzo di 45,99 con queste specifiche:

Potenza totale: 60 W

Ingresso: 100 – 240 V ~ 1,8 A 50 – 60 Hz

Uscita USB-C PowerIQ 3.0: 5 V ⎓ 2,4 A / 9 V ⎓ 3 A / 15 V ⎓ 3 A / 20 V ⎓ 2,25 A

Uscita USB-A PowerIQ 2.0: 5 V ⎓ 2,4 A / 9 V ⎓ 1,66 A / 12V ⎓ 1,25 A

Dimensioni: 107 x 69 x 29 mm

GaN semiconduttori

PowerIQ 3.0

Secondo Anker, la prima generazione di PowerIQ nel 2014 ha cambiato il settore regolando e adattando la potenza in uscita da una singola porta USB-A a seconda del dispositivo che stava caricando.

Con PowerIQ 2.0 nel 2016, Anker ha amplificato la versatilità dei suoi dispositivi di ricarica USB-A per adattarsi al protocollo di ricarica rapida più popolare di allora: Qualcomm Quick Charge 3.0

Con PowerIQ 3.0 l’azienda ha ora spostato le proprie soluzioni un passo avanti verso il futuro unificato, lo stesso che USB-C aveva promesso al momento del lancio. “Non importa se l’oggetto da ricaricare è un iPhone, un MacBook o qualsiasi smartphone, tablet o computer Android, i nostri clienti saranno sempre in grado di caricarli il più velocemente possibile con i nostri nuovi caricabatterie PowerIQ 3.0, risparmiando tempo e denaro” – ha chiuso la compagnia.