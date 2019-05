Bowers & Wilkins presenta l’audio Hi-End Formation

Antonino Caffo,

Bowers & Wilkins ha annunciato Formation, un nuovo sistema wireless che promette di offrire prestazioni audio senza compromessi. Formation nasce dall’esperienza degli ingegneri Bowers & Wilkins nell’acustica, unita a quella di EVA Automation, specializzata in sistemi wireless, acquisita nel 2016.

Si tratta di una gamma completa di cinque modelli di design, che si contraddistinguono per forme e contenuti. La serie è composta dalla coppia di diffusori Formation Duo, dallo speaker stand-alone Formation Wedge, dalla soundbar Formation Bar, dal subwoofer Formation Bass e dal preamplificatore Formation Audio, che mira a unificare sorgenti analogiche e digitali. Tale sistema si basa su una rete Mesh separata dal Wi-Fi casalingo, sviluppata da Bowers & Wilkins, in modo da garantire un ritardo di massimo 1 millisecondo, praticamente assente nel settore. La risoluzione massima è 96 kHz/24 Bit e tutti i prodotti sono compatibili con AirPlay 2, aptX HD, Spotify Connect, Roon Ready e utilizzabli tramite l’app dedicata per iOS e Android.

Formation Duo è una coppia di diffusori tradizionali, tweeter on-top su un housing separato con cupola in carbonio abbinato a un mid-woofer con membrana Continuum, derivati il primo dalla serie ‘700 e il secondo dalla serie ‘800. Formation Duo è multi-amplificato attivamente, ed è dotato di due amplificatori da 125W in classe D per diffusore con prestazioni del tutto uguali a quelli di un sistema Hi Fi Premium. Formation Wedge è uno speaker stand-alone che riprende le orme dell’iconico Zeppelin con un look completamente nuovo e un abbinamento di legno per la parte posteriore e tela lavorata con una griglia romboidale in rilievo. La forma garantisce una diffusione del suono omogenea, soprattutto in rapporto alle dimensioni: largo poco più di 44 cm, due tweeter da 2,5 cm, due midrange da 9 cm e un woofer da 15 cm. 5 gli amplificatori interni con potenze di 40W per tweeter e midrange e 80 Watt per il woofer.

Foundation Bar è una sound-bar in forma sottile e allungata, con una griglia di forma con rifinitura a rilievo, che nasconde ben 9 altoparlanti, 3 tweeter da 2,5 cm (uno per il canale centrale e due per sinistro e destro) e 6 midwoofer da 6,5 cm, due dedicati al canale centrale e 4 a 2 a 2 per i laterali per 6 amplificatori da 40 Watt in classe D. Formation Bass è un subwoofer dalle forme originali, che richiamano quelle del leggendario PV1D. Può essere abbinato a qualsiasi diffusore della serie Formation e utilizza 2 woofer da 16 cm a corsa lunga con due amplificatori separati da 250 watt l’uno. Formation Audio, infine, è un preamplificatore necessario per abbinare qualsiasi sorgente analogica o digitale e qualsiasi amplificatore/coppia di casse al sistema Formation.

I prodotti saranno distribuiti in Italia da Audiogamma, disponibili a partire da luglio 2019 con i seguenti prezzi: Formation Audio: 699 euro, Formation Wedge: 999 euro, Formation Bass: 1.099 euro, Formation Bar: 1.249 euro, Formation Duo: 3.999 euro.