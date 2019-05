Huawei P Smart Z, schermo FullView senza notch

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato P Smart e P Smart+, il produttore cinese ha aggiunto un terzo modello alla serie. Si tratta del P Smart Z, la cui caratteristica esclusiva è rappresentata dalla fotocamera frontale pop-up. Huawei ha quindi abbandonato il classico notch dei precedenti dispositivi.

Il P Smart Z possiede una cover “dual texture” simile a quella dei Google Pixel. Huawei ha infatti utilizzato due tonalità cromatiche per la parte superiore e inferiore. Non è noto il materiale, ma dovrebbe essere policarbonato come sugli altri modelli della serie. Lo schermo FullView da 6,59 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Invece del classico notch per la fotocamera frontale è stato utilizzato un meccanismo pop-up che spinge il modulo fotografico verso l’alto in meno di un secondo. Huawei sottolinea che può resistere ad un pressione di 12 Kg e 100.000 aperture/chiusure.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 710F, 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 512 GB. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 16 megapixel e sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere il soggetto. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 2 megapixel. Non mancano il riconoscimento automatico della scena e l’effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0.

Il P Smart Z è disponibile in tre colori: Midnight Black, Emerald Green e Starlight Blue. Lo smartphone può essere acquistato su Amazon ad un prezzo di 279,90 euro.