E3 2019: Nintendo annuncia i suoi piani

Nintendo ha già annunciato i suoi piani per quanto riguarda la sua presenza all’E3 2019, la più importante fiera mondiale di videogiochi che si terrà dall’11 al 13 giugno al Los Angeles Convention Center.

Il weekend precedente all’evento sono previste due competizioni in cui gareggeranno i migliori giocatori al mondo di Super Smash Bros. Ultimate e Splatoon 2. Tra le attività proposte sono previste la presentazione Nintendo Direct, la sera di martedì 11 giugno e Nintendo Treehouse: Live, in diretta streaming ogni giorno dalla fiera, che prevede gioco dal vivo e un’analisi approfondita dei giochi presenti durante l’E3. Nintendo avrà al suo stand molti giochi Nintendo Switch giocabili.

Ci sarà anche spazio per tornei di Super Smash Bros. Ultimate e Splatoon 2: I tornei del Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 3v3 e dello Splatoon 2 World Championship 2019 si terranno sabato 8 giugno, con inizio previsto alle ore 20:00. A entrambi gli eventi parteciperanno giocatori provenienti da Nord America, Europa, Giappone e Australia/Nuova Zelanda. Le gare si terranno in diretta streaming in inglese sul sito web Nintendo of Europe E3 2019. Nintendo comunicherà ulteriori dettagli su questi tornei prossimamente.

Nintendo Direct E3 2019: La presentazione si terrà alle ore 18:00 dell’11 giugno. La presentazione, che si concentra interamente sul software, offrirà uno sguardo ai giochi in lancio nel 2019.Gli spettatori potranno guardarlo nella propria lingua sul sito web Nintendo of Europe E3 2019.

Nintendo Treehouse: Live: La diretta in streaming, ospitata dallo staff Treehouse di Nintendo of America dallo stand Nintendo all’E3, fa il suo ritorno per regalare agli spettatori una visione approfondita di alcuni titoli selezionati, con il commento di coloro che conoscono meglio il gioco. Gli spettatori potranno assistere alla diretta streaming in lingua inglese sul sito web Nintendo of Europe E3 2019. Ulteriori dettagli su Nintendo Treehouse: Live saranno annunciati prossimamente.

Per informazioni più dettagliate sulla presenza di Nintendo all’E3 2019, tieni d’occhio il sito web Nintendo of Europe E3 2019.

