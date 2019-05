Android, Mainline non risolverà i tuoi problemi

Antonino Caffo,

Lo sappiamo, il problema di Google è la frammentazione delle versioni. Ad oggi è Oreo, nelle varianti 8.0 e 8.1, la release di Android più diffusa al mondo. A dirlo è la stessa Big G, che ha finalmente aggiornato la sua dashboard sul sito per gli sviluppatori.

Se fa ridere che sia in giro ancora qualcuno con un telefono che monta Gingerbread, che è vecchia di 10 anni, i numeri più preoccupanti sono quelli che raccontano di un 6,9% di cellulari con KitKat, 14,5% con Lollipop e 16,9% con Marshmallow. Sono oltre 2,5 miliardi gli smartphone Android attivi a livello globale e di questi solo il 10,4% monta Android 9 Pie. Vuol dire che tutto il resto è per oltre un quarto al sicuro (28,3% con Oreo) mentre più del 60%, ogni giorno, gira su piattaforme problematiche, su più punti di vista. Parliamo soprattutto delle patch di sicurezza, che Google ha imparato a rilasciare con una frequenza maggiore ma che non sono assicurate ovunque e da tutti.

Il gruppo americano, che gestisce il marchio e gli sviluppi di Android, aveva pensato bene di lanciare, con Oreo, Project Treble, un modo per semplificare l’aggiornamento di alcune sezioni del sistema operativo, “pacchettizzandole” per aree di codice differenti. Il suo successore è Project Mainline, che estremizza ancora di più la questione: Sony vuole inviare un update solo per la parte fotografica? Può farlo. Samsung per quella della sicurezza biometrica? D’accordo. Huawei invece vuole concentrarsi sul reparto multimediale? Benissimo. Il risultato? Non più mille versioni di Android ma mille e una.

Anzi, qua il fatto si fa ancora più complessa perché è plausibile che un produttore fermo su Android Oreo 8.0 possa aggiornare solo parti del sistema, riportando nelle informazioni la dicitura Oreo 8.1, ma in realtà abbracciando del nuovo firmware solo certe sezioni. Rendere complesso il già complicato sembra una panacea temporanea e non una soluzione, anzi c’è il rischio di ingabbiare più del dovuto i vari vendor dentro le loro stesse personalizzazioni di Android. Sarà come avere tanti sistemi operativi differenti, per interfacce e implementazioni software, con un codice di base unico che però servirà a poco.

Come fare? Difficile intervenire adesso con la pletora di cellulari che ci ritroviamo tra le mani. Il paragone, volessimo farlo con i rivali, è impietoso: iOS 12 è su oltre l’80% di tutti gli iPhone e iPad attivi. Certo, la Mela ha un numero inferiore di modelli e soprattutto può lavorare in modalità casalinga, senza doversi rifare a costruttori terzi ma resta un solco davvero impressionante in quanto a omogeneità delle esperienze. Forse l’eccessiva customizzazione data da Android ai marchi ha sortito l’effetto contrario che si credeva. Sarebbe stato meglio porre certi limiti e standardizzare alcuni elementi? Forse si ma di certo Project Mainline non risolverà il più grosso problema di Android: l’identità.