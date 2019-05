Honor 9 Lite in promozione sul sito ufficiale

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha già annunciato due successori (Honor 10 Lite e 20 Lite), ma nel suo catalogo è ancora disponibile il vecchio Honor 9 Lite. Honor ha comunicato che lo smartphone può essere acquistato sul sito ufficiale ad un prezzo scontato. La promozione è valida fino alla mezzanotte del 31 maggio.

Honor 9 Lite è lo smartphone perfetto per gli utenti che preferiscono le cornici tradizionali, invece del notch nella parte superiore dello schermo. L’estetica è ancora gradevole, grazie alla una cover in vetro con effetto specchiato (colori Sapphire Blue e Glacier Gray) ottenuto mediante un rivestimento a 12 strati. Lo schermo FullView da 5,65 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Kirin 659, affiancato da 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore, posizionata in orizzontale nell’angolo superiore sinistro, sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel. Gli stessi sensori sono utilizzati per la doppia fotocamera frontale. Gli utenti possono sfruttarle entrambe per applicare l’effetto bokeh. Tra le funzionalità avanzate spicca il riconoscimento del genere e la modifica automatica dei parametri di scatto in base al sesso.

Galleria di immagini: Honor 9 Lite, immagini dello smartphone

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali sul retro, la porta micro USB 2.0 e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh e offre un’autonomia massima di 13 ore in riproduzione video e 86 ore in riproduzione musicale. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Lo smartphone è incluso nell’elenco dei modelli che riceverà l’aggiornamento ad Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0.

Honor 9 Lite può essere acquistato ad un prezzo di 159,90 euro (3GB+32GB) e 179,90 euro (4GB+64GB). Lo sconto rispetto ai prezzi originari è 20 e 50 euro, rispettivamente.