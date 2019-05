iPhone XR: addio al corallo, presto altri colori

Marco Grigis,

Giungono curiose indiscrezioni sul successore di iPhone XR, uno smartphone che Apple potrebbe presentare il prossimo settembre. I dettagli emersi sulla stampa statunitense non riguardano l’inclusione di una doppia fotocamera, tema che sta tenendo banco sui magazine specializzati, bensì il colore della scocca: Apple starebbe pensando di rimuovere alcune tinte, tra cui quella corallo, per aggiungerne di nuove.

Per l’edizione 2019 di iPhone XR, uno smartphone molto amato dall’utenza Apple proprio per la disponibilità di diversi colori, Apple starebbe pensando a una piccola rivoluzione estetica. Il gruppo di Cupertino, secondo quanto specificato dal sito giapponese MacOtakara, starebbe infatti pensando di abbandonare le colorazioni blu e corallo, per introdurre invece un nuovo verde e un lavanda.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, la nuova lineup potrebbe essere composta da iPhone XR in versione bianca, gialla, nera, rossa (PRODUCT)RED, verde e lavanda. Non è dato sapere se l’eliminazione del blu e del corallo possa essere connessa ai dati di vendita: si sospetta, infatti, siano i modelli meno gettonati dagli appassionati della mela morsicata.

Non è però tutto, poiché MacOtakara ha pubblicato anche delle indiscrezioni sui case ufficiali per la linea dei successori di iPhone XS e iPhone XS Max, probabilmente chiamati iPhone XI. Apple starebbe preparando delle custodie in silicone di alta qualità, da proporre agli utenti nelle varianti bianco, nero e (PRODUCT)RED, a cui si aggiungeranno delle proposte più creative. Non mancheranno, ovviamente, le classiche custodie in pelle.

Così come già anticipato, il successore di iPhone XR verrà probabilmente promosso alla doppia fotocamera posteriore, con ottiche analoghe agli attuali modelli della linea iPhone XI. Dovrebbe migliorare anche la fotocamera frontale per i selfie, con il passaggio da 7 a 13 megapixel e una maggiore sensibilità alla luce. I nuovi smartphone targati mela morsicata saranno probabilmente presentati al pubblico nel mese di settembre.