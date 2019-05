Motorola One Vision, specifiche e immagini

Luca Colantuoni,

Motorola ha organizzato un evento in Brasile per il prossimo 15 maggio. Uno dei protagonisti dovrebbe essere il nuovo One Vision, del quale il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato le specifiche complete e alcune immagini ufficiali. Lo smartphone dovrebbe essere affiancato dal modello One Action.

Il nome dello smartphone indica chiaramente la sua principale caratteristica, ovvero l’ampio schermo adatto alla visualizzazione dei contenuti multimediali. Per il Motorola One Vision si prevede infatti un display da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel) e rapporto di aspetto 21:9. I film verranno quindi mostrati nel formato nativo (senza barre nere), ma nell’angolo superiore sinistro c’è un foro per la fotocamera frontale (forse da 25 megapixel) che potrebbe ostacolare la visione.

This is the Motorola One Vision – 6.3in 21:9 punch hole screen, Samsung Exynos _9609_ octacore CPU, 48MP+5MP cam w/ OIS & "Night Vision". Full specs, pricing and availability plus official pics: https://t.co/APHmzGFwz1 — Roland Quandt (@rquandt) May 10, 2019

La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre il processore octa core Exynos 9609, una vera novità considerato che Samsung ha finora fornito i suoi chip solo a Meizu. In base alle ultime indiscrezioni, il One Vision integrerà 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Sul retro è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel (f/1.7) che scatta immagini da 12 megapixel, supporta la modalità Notturna e registra video 4K a 30 fps. La seconda fotocamera da 5 megapixel serve per l’effetto bokeh.

Altre possibili specifiche sono le seguenti: moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM), porta USB Type-C, lettore di impronte digitali sul retro, jack audio da 3,5 millimetri e batteria da 3.500 mAh. Come si deduce dal nome, One Vision è uno smartphone Android One, quindi verrà installata la versione stock di Android 9 Pie e riceverà due anni di aggiornamenti (Android Q e R). Il prezzo è 299,00 euro. Due i colori previsti al lancio (16 maggio): blu e bronzo. In alcuni mercati verranno offerti in regalo gli auricolari Motorola Verve (valore 130 euro).