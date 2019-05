Tutti i vantaggi di Netatmo Weathermap

Antonino Caffo,

Una soluzione che coniuga i dati sul territorio con una vasta community di utenti? Questa è Weathermap di Netatmo, che racchiude le informazioni sulle Stazioni Meteo per monitorare la temperatura, il livello delle precipitazioni e la velocità del vento di oltre 170 paesi, fornendo dati locali estremamente accurati.

Queste informazioni sono raccolte ai sensori oltre che delle Stazioni Meteo Intelligenti, anche di Anemometri e Pluviometri, condivisi dagli utenti di tutto il mondo. La Stazione Meteo analizza l’ambiente interno ed esterno in tempo reale, invia una notifica allo smartphone dell’utente, in modo particolare quando è necessario migliorare la qualità dell’aria, permettendo di controllare l’evoluzione dell’ecosistema grazie alla cronologia. L’Anemometro misura la velocità e la direzione del vento, il Pluviometro, invece, esamina i livelli delle precipitazioni, mentre il Modulo Interno Aggiuntivo considera l’ambiente interno di un’altra stanza.

In questo modo, non solo sapremo il tempo che fa nei luoghi in cui sono installati i nostri apparecchi ma anche quelli che la comunità di possessori di Netatmo ha deciso di condividere. Del resto, dotarsi dell’hardware della compagnia non è così dispendioso: la Stazione Meteo è in vendita al prezzo al pubblico di 169,99 euro e sono disponibili anche gli accessori aggiuntivi: il Pluviometro a 69,99 euro, l’Anemometro a 99,99 euro e il Modulo Interno Aggiuntivo a 69,99 euro.

I prodotti possono essere acquistati online, Amazon, ePrice e presso le più importanti catene di distribuzione. L’app Netatmo Weather è già disponibile, gratuitamente e compatibile con iPhone (a partire da iOS 9) e Android (a partire dalla versione 4.2) oltre che su Mac e PC. Nonostante la compagnia continui a puntare sui gadget già a disposizione, a inizio anno aveva presentato al CES di Las Vegas il proprio campanello connesso. Netatmo Campanello Intelligente con Videocamera non è ancora in vendita nel nostro paese ma secondo i piani del gruppo dovrebbe essere entro la prima metà del 2019, ovvero tra giugno e luglio. Presto ne sapremo di più.