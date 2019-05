HYPE, servizio di ricarica del conto in contanti

Filippo Vendrame,

HYPE, grazie ad un accordo con viacash, ha annunciato il lancio del servizio di ricarica del conto anche tramite contanti. Il servizio si aggiunge alla ricarica tramite bonifico, carta di credito e accredito diretto dello stipendio e va incontro alla richiesta dei numerosi clienti che utilizzano HYPE, anche come conto primario.

In una prima fase, la ricarica HYPE partirà dai 126 punti vendita del Gruppo PAM (Pam, Pam Superstores e Panorama). Il roll-out del servizio prevede poi l’estensione sia nella Gdo che in punti vendita di altri settori. Con il modello di sportello di deposito diffuso, la proposta di HYPE continua quindi ad evolversi disegnando nuovi standard di Servizio per soddisfare la propria base clienti che ha raggiunto oggi oltre 700 mila persone, con un ritmo di acquisizione di 2000 nuovi sottoscrittori al giorno.

HYPE, si ricorda, è una soluzione di light banking per una gestione quotidiana semplice ed efficiente del denaro. HYPE funziona attraverso un conto, una carta ed una semplice app mobile. Il conto può essere attivato gratuitamente, in pochi minuti e in totale sicurezza, la carta arriva direttamente a casa.

Offre dai servizi bancari più tradizionali quali bonifici, in ingresso e in uscita, addebiti ricorrenti, pagamenti ricorrenti fino a servizi innovativi come ad esempio assicurazioni, controllo delle spese e pianificazione del risparmio.

HYPE è anche uno strumento di pagamento: grazie all’integrazione con Apple Pay e Google Pay è possibile fare pagamenti direttamente dal cellulare e la carta Hype può essere utilizzata per effettuare prelievi senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo.

Viacash, invece, è una infrastruttura di pagamento indipendente che consente prelievi e depositi alla cassa del supermercato tramite un codice a barre.