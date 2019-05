Amazon investe in Deliveroo

Filippo Vendrame,

Amazon ha deciso di investire in Deliveroo entrando nel suo capitale azionario, partecipando all’aumento di capitale da 575 milioni di dollari assieme ad altri investitori. Deliveroo, si ricorda, è una società britannica di distribuzione di cibo online che opera in molteplici Paesi tra cui anche l’Italia. Attraverso un comunicato stampa, Deliveroo ha fatto sapere che utilizzerà i fondi raccolti per espandere il suo team nel Regno Unito, per ampliare i suoi servizi di consegna e per continuare a sviluppare nuovi prodotti da offrire ai suoi clienti.

La scelta di Amazon di puntare su Deliveroo è molto importante. Secondo Sky News, la società di Jeff Bezos aveva tentato di acquistare Deliveroo ma l’operazione non è andata in porto e per questo avrebbe ripiegato su questa forma di investimento. L’investimento intensificherà la competizione di Amazon con Uber che offre il suo servizio Uber Eats. Lo stesso Uber, lo scorso anno, aveva tentato, senza riuscirci, di acquistare proprio Deliveroo. Amazon punta, molto probabilmente, ad intensificare la sua attività nel settore delle consegne a domicilio di pasti in cui era già presente, ma solo in alcune parti degli Stati Uniti e nel Regno Unito, con il servizio Amazon Restaurants che poi dovette chiudere proprio nel Regno Unito a causa della concorrenza di servizi come Uber Eats e Deliveroo.

La società di Jeff Bezos punta a voler tornare protagonista in questo settore e lo fa investendo in uno dei migliori player del mercato. Sarà quindi adesso molto interessante capire quali saranno le conseguenze di questo investimento, se cioè arriveranno nuovi servizi offerti ai clienti basati su Deliveroo.

Lecito, comunque, immaginare che per gli utenti Amazon Prime possa arrivare qualche nuova opportunità in futuro.