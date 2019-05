Askoll lancia due nuove eBike

Antonino Caffo,

Askoll, nome molto conosciuto nel panorama delle biciclette elettriche, ha presentato due nuovi modelli, totalmente costruiti in Italia, che permettono di spostarsi nel traffico urbano lasciando perdere altri metodi inquinanti. Si tratta delle eB4 ed eB5.

La eB4 è una bicicletta a pedalata assistita dal look sportivo, costruita con un telaio in alluminio color Avio e disponibilità nella declinazione unisex, con il tubo piantone maggiormente inclinato, e uomo, con telaio a barra orizzontale. Il motore da 250 watt è installato nel mozzo posteriore, una posizione scelta per garantire la trasmissione diretta della potenza e offrire una guida più dinamica. Ad alimentare il cuore di eB4 è una batteria agli ioni di litio da 300 Wh che consente di viaggiare per 80 km con un solo ciclo di ricarica, alla velocità di 25km/h scegliendo tra quattro diversi livelli di assistenza alla pedalata più una modalità di accompagnamento e partenza in salita.

Ricaricarla è facile: basta rimuovere la batteria (pesa meno di 3 kg) e collegarla ad una qualsiasi presa elettrica. La nuova ebike Askoll ha un computer di bordo che segnala costantemente lo stato di carica della batteria, la velocità, la percorrenza residua e il livello di assistenza. eB4 ha un telaio robusto, grandi ruote da 28’’, forcella ammortizzata, manubrio regolabile e cambio Shimano a 6 rapporti. Insomma, ha tutto quello che serve per affrontare anche i percorsi urbani meno agevoli e i tragitti più lunghi. Costa 1.390 euro.

Askoll eB5, disponibile nella versione uomo e unisex, è priva di parafanghi e copri catena, il che ne fa una bici dall’aspetto elegante, esaltata dal colore verde fluo. Askoll eB5 monta frontalmente una batteria estraibile agli ioni di litio, più potente rispetto alle batterie delle bici attualmente in gamma Askoll, con una capacità di 400 Wh, che garantisce una autonomia fino a 90 Km. Il motore elettrico brushless a rotore esterno è integrato nel mozzo posteriore e ha una potenza di 250 W. eB5 è dotata di luci a LED, computer digitale di bordo, quattro diversi livelli di assistenza alla pedalata, più una modalità di accompagnamento e partenza in salita, e cambio Shimano a 7 rapporti. Ha una forcella ammortizzata e il manubrio regolabile, per uno stile di guida sportivo, semplificato dai copertoni maggiorati. Ha un prezzo di 1.490 euro.