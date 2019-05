Xbox One, arriva l’aggiornamento di maggio

Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato la distribuzione dell’aggiornamento di maggio per le console della famiglia Xbox One. Sebbene l’aggiornamento presenti il nome di “May 2019 Xbox Update” non ha nulla a che vedere con Windows 10 May 2019 Update per i computer Windows 10. Il nuovo aggiornamento per le console del mese di maggio è in realtà un update minore che porta comunque in dote alcune novità interessanti.

La prima novità riguarda la lista degli amici connessi. Siccome oggi gli utenti si possono connettere a Xbox Live in molteplici modi, Microsoft ha pensato bene di fare in modo di poter sapere da che dispositivo sono connessi. Una comoda icona permetterà di capire da quale dispositivo gli amici si sono collegati a Xbox Live (smartphone, PC o console). La seconda novità riguarda i messaggi. Con l’obiettivo di fermare il fenomeno dello spam, i messaggi che saranno inviati da utenti che non fanno parte della lista dei propri amici saranno messi in una cartella separata.

Terza ed ultima vera novità un nuovo sistema che dovrebbe permettere di ricercare più in fretta i giochi. Più nello specifico, i titoli che iniziano con articoli come “a”, “an” e “the” saranno ordinati senza prendere in considerazione gli articoli. Per esempio, per trovare un gioco come “The Witcher” basterà inserire nel motore di ricerca la lettera “w” e non più la “t”.

Ovviamente non mancano correttivi ed ottimizzazioni per garantire un migliore funzionamento generale della console. Gli Insider che hanno partecipato ai test di sviluppo dell’aggiornamento non devono scaricarlo nuovamente. Per tutti gli altri il rollout è già iniziato e la console dovrebbe già in queste ore iniziare a segnalare la disponibilità dell’update.

Maggiori informazioni sul blog ufficiale di Xbox.