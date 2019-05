Wiko Y80 e Y60, Android 9 Pie per tutti

Luca Colantuoni,

Il produttore francese prosegue la sua missione di “democratizzazione” con l’annuncio di nuovi smartphone Android accessibili a tutti. I Wiko Y80 e Y60 hanno un design simile, ma alcune differenze in termini hardware. Il primo modello ha un ampio schermo, mentre la migliore caratteristica del secondo è rappresenta dalla Go Edition del sistema operativo Google. Entrambi saranno disponibili in Italia.

Il Wiko Y80 possiede uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel). Il tradizionale rapporto di aspetto 18:9 indica la presenza delle cornici, il cui spessore è stato ridotto al minimo. La dotazione hardware comprende un processore octa core a 1.6 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB 2.0 e la batteria da 4.000 mAh che offre oltre un giorno di autonomia. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Il Wiko Y80 sarà disponibile in tre colori (Gradient Dark Blue, Gradient Bleen e Gold) da fine maggio. Il prezzo di 99,99 euro.

Il Wiko Y60 ha invece un display da 5,45 pollici con risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel) e integra un processore quad core a 1,3 GHz. La dotazione hardware comprende inoltre 1 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Le fotocamere posteriore e frontale hanno un sensore da 5 megapixel. Tutte le altre specifiche hardware sono le stesse del Wiko Y80.

Cambia però il sistema operativo. Il produttore francese ha infatti scelto Android 9 Pie (Go Edition), versione ottimizzata che richiede meno spazio e funziona senza problemi con poca RAM. Il WiKo Y60 è in vendita a 79,99 euro.