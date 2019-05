Windows 10 May 2019 Update, firmware per i Surface

Filippo Vendrame,

Windows 10 May 2019 Update non è ancora ufficialmente arrivato ma Microsoft si sta preparando per il rilascio finale iniziando la distribuzione di una nuova serie di firmware per i suoi Surface. Questi aggiornamenti sono importanti in quanto garantiscono la compatibilità proprio con May 2019 Update. In altri termini, questi update sono considerati essenziali dalla casa di Redmond per far funzionare correttamente i PC con Windows 10 May 2019 Update una volta che sarà reso disponibile.

Il rilascio di questi firmware è molto importante in quanto significa che il giorno della distribuzione pubblica di Windows 10 May 2019 Update si sta avvicinando molto rapidamente. Microsoft non ha ancora comunicato una data esatta ma ha già fatto sapere che il rollout prenderà il via entro la fine del mese di maggio. Manca davvero molto poco e il gigante del software ha iniziato a preparare il terreno con una serie di firmware che vanno a rendere perfettamente compatibili i suoi Surface con il nuovo aggiornamento funzionale di Windows 10.

I nuovi firmware rilasciati dalla casa di Redmond sono per i dispositivi Surface Studio 2, Surface Studio Pro 6, Surface Laptop 2, Surface Book 2, Surface Laptop, Surface Pro, Surface Pro 4, Surface Pro 3 e Surface 3.

I change log sono molto vari, molto corposi per i modelli più recenti e meno importanti per i dispositivi più vecchi. Tuttavia, visto che offrono la piena compatibilità con Windows 10 May 2019 Update, il suggerimento è quello di scaricarli e di installarli appena possibile attraverso il classico canale di Windows Update. Ovviamente, trattandosi di aggiornamenti per la compatibilità con Windows 10 May 2019 Update, appariranno non appena sarà portato a termine l’installazione di questo importante update di Windows 10.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il computer per rendere effettive le modifiche apportate. Non rimane che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Microsoft sull’avvio ufficiale del rollout di Windows 10 May 2019 Update.