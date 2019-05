Google Glass Enterprise 2, più forti e performanti

Marco Locatelli,

Google ha svelato la seconda generazione dei Google Glass Enterprise Edition, gli occhiali intelligenti del colosso di Mountain View dedicati esclusivamente a professionisti e imprese.

A cambiare sono sia le prestazioni – ovviamente migliorare – che il design, più “cicciotto” rispetto al modello precedente. L’aspetto più ingombrante è molto probabilmente dovuto alla scelta da parte degli ingegneri bigG di inserire una batteria più capacitiva da 820 mAh, contro i 570 del modello precedente.

Il nuovo Google Glass Enterprise Edition si presenta anche più resistente per poter rispondere meglio alle esigenze dei lavoratori, che spesso lavorano in condizioni estreme. La nuova scocca più forte è stata realizzata in collaborazione con Smith Optics.

Per quanto riguarda il processore, i nuovi occhiali smart di bigG nascondono un SoC Qualcomm Snapdragon XR1 con CPU quad-core da 1,7 GHz con processo produttivo da 10 nm, decisamente più performante rispetto a quello montato dai primi modelli, che avevano un SoC Intel Atom.

Il resto della dotazione hardware prevede RAM 3GB LPDDR4, 32 GB di memoria di archiviazione, fotocamera da 8 MP, connettività Wi-Fi 802.11ac, dual-band, Bluetooth 5.0, USB TypeC, speaker mono, 3 microfoni integrati, touchpad laterale, LED frontale. Il sistema operativo equipaggiato è Android 8.0 Oreo.

Google fa sapere che sarà più facile sviluppare e implementare software per i nuovi Glass Enterprise Edition 2, rendendo di fatto più facile ai clienti integrare i servizi e le API che già utilizzano. Il prezzo? L’ufficialità ancora non c’è, ma Google Glass Enterprise Edition 2 dovrebbe avere un costo di 999 dollari, ma è possibile che per gli ordini in grandi quantità effettuati dalle imprese siano previsti degli sconti.

Ci impegniamo a fornire alle aziende gli strumenti utili di cui hanno bisogno per funzionare meglio, in modo più intelligente e più veloce – fanno sapere da Google -. Le aziende interessate a utilizzare Glass Enterprise Edition 2 possono contattare il nostro team di vendita o la nostra rete di partner di soluzioni Glass Enterprise a partire da oggi. Siamo entusiasti di vedere come i nostri partner e clienti continueranno a utilizzare Glass per plasmare il futuro del lavoro.