Steam Chat disponibile per iOS e Android

Marco Locatelli,

Vuoi chattare con i tuoi amici di Steam comodamente dal tuo iPhone o dal tuo smartphone Android? Da oggi sarà possibile farlo grazie alla nuova applicazione Steam Chat.

Come suggerisce il nome, Steam Chat è un’applicazione lanciata da Valve per dispositivi iOS e Android, completamente gratuita, e che permette di chattare con i propri amici di Steam. Non solo: grazia all’app è possibile anche visualizzare l’intera lista amici con la possibilità di vedere chi è online, ma anche sfruttare una “rich chat”, che permette quindi di inviare link, video tweet, GIF Giphy, emoticon e tanto altro.

È possibile anche aggiungere nuovi amici su Steam tramite un link oppure invitare gli amici a prendere parte ad un gioco tramite un link di invito. Presente anche un sistema di notifiche personalizzabili che permettono di non perdere mai un messaggio o un invito ad un gioco. È possibile personalizzare le notifiche per amico, chat di gruppo e canale di chat.

Non mancano quindi nemmeno le chat di gruppo, grazie alle quali i videogiocatori possono restare in contatto con le comunità o semplicemente organizzare una partitella in compagnia dei propri amici Steam. L’applicazione Steam Chat è già disponibile sia sua App Store per dispositivi iOS che su Google Play Store per smartpone e tablet Android.

Importantissima data da segnare in rosso sul calendario per i giocatori PC i saldi estivi di Steam, la cui data di inizio è trapelata sui social nei giorni scorsi. Secondo il profilo Twitter SteamDB, sembra infatti che i Saldi Estivi di Steam cominceranno il 25 giugno. Sempre sul fronte Steam, è di pochi giorni fa il lancio di Steam Link, app per iOS e Apple TV che permette di eseguire lo streaming di tutta la libreria Stream su iPad, iPhone e Apple TV.