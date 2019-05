Apple registra 11 nuovi iPhone all’EEC

Marco Grigis,

Apple ha registrato ben 11 nuovi modelli di iPhone all’EEC, l’Eurasian Economic Commission. È quanto si apprende dalla documentazione depositata all’ente, ormai diventato da qualche tempo una fonte inesauribile di rumor sul fronte delle strategie di Cupertino. L’EEC, infatti, richiede che i nuovi dispositivi di un produttore estero vengano depositati con parecchi mesi d’anticipo rispetto all’effettiva commercializzazione, affinché possano ottenere tutte le certificazioni e le autorizzazioni del caso.

L’Eurasian Economic Commission, così come già noto, regola l’introduzione di nuovi prodotti sui mercati dell’Armenia, della Bielorussia, del Kazakistan, del Kirghizistan e della Russia. Secondo quanto si apprende dai documenti depositati presso la stessa ECC, Apple avrebbe registrato ben undici modelli di iPhone, tra cui figurerebbero dei dispositivi con i seguenti codici prodotto: A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 e A2223.

Sebbene al momento sia difficile associare a un singolo codice un preciso modello di iPhone, è probabile che questi esemplari rappresentino la rinnovata lineup di smartphone in arrivo il prossimo settembre. Apple starebbe infatti preparando dei nuovi iPhone XI e iPhone XI Max, successori della linea iPhone XS, così come degli iPhone XE in sostituzione dei precedenti iPhone XR. I codici in questione potrebbero quindi essere relativi a più varianti degli stessi modelli, a seconda delle capacità di storage e altri fattori.

Così come già noto, i nuovi iPhone XI manterranno le stesse dimensioni dei predecessori, quindi rispettivamente da 5.8 e 6.5 pollici. La grande rivoluzione sarà però sul fronte delle fotocamere, con l’introduzione di un terzo obiettivo e di un alloggiamento quadrato per le ottiche. Il terzo sensore potrebbe affiancarsi ai classici grandangolo e teleobiettivo, per effettuare scansioni tridimensionali dell’ambiente in modalità time-of-flight. iPhone XE, nel frattempo, dovrebbe vedere un aggiornamento alla doppia fotocamera.

Per conoscere i nuovi modelli di iPhone bisognerà probabilmente attendere il prossimo settembre, il mese tradizionalmente scelto da Cupertino per il lancio di tutti i rinnovati esemplari targati mela morsicata.