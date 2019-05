Wind Smart 50 Flash contro Iliad e MVNO

Filippo Vendrame,

Wind Smart 50 Flash è una speciale tariffa operator attack di Wind, brand di Wind Tre, pensata per i nuovi clienti che effettuano la portabilità del loro numero da precisi operatori. A partire da oggi, questa particolare offerta tariffaria è disponibile per chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali ad eccezione di LycaMobile.

Wind Smart 50 Flash, nello specifico, offre chiamate illimitate e ben 50 GB di traffico Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese. L’attivazione può essere effettuata solamente nei negozi ufficiali Wind aderenti. Questa tariffa prevede un costo di attivazione di 11,99 euro una tantum al posto di 21,99 euro ma solamente se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso contrario, i 10 euro di sconto saranno addebitati sul credito residuo. Le SIM Wind prevedono un costo di 10 euro con 1 centesimo di traffico incluso.

Wind Smart 50 Flash include anche l’attivazione gratuita di Sms My Wind, il servizio che informerà i clienti via SMS delle chiamate ricevute mentre risultavano irreperibili. In caso di esaurimento del traffico dati a disposizione, la navigazione si bloccherà sino al rinnovo successivo.

Wind Smart 50 Flash è compatibile con Porta i tuoi Amici. Il traffico voce incluso nell’offerta può essere utilizzato in roaming all’interno dei Paesi europei. Anche il traffico dati può essere utilizzato in Europa ma rispettando i limiti previsti dall’operatore e consultabili all’interno del suo sito ufficiale.

Tariffa, dunque, molto ghiotta e particolarmente indicata per tutti coloro che chiamano molto e soprattutto generano molto traffico dati. I 50 GB possono essere sfruttati utilizzando lo smartphone come modem.