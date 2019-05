WWDC 2019: arrivano gli inviti media

Marco Grigis,

Tutto è pronto per la WWDC 2019, la conferenza di Apple dedicata agli sviluppatori e palco dell’elezione per la presentazione dei nuovi sistemi operativi targati mela morsicata. Il gruppo di Cupertino, dopo aver annunciato l’evento qualche mese fa e aver già distribuito i biglietti, ha inoltrato nelle ultime ore gli inviti a giornalisti e media partner. Il tutto scegliendo una grafica abbastanza singolare: quella dell’unicorno delle Animoji.

Come già noto, la WWDC 2019 si terrà presso il McEnery Convention Center di San Jose: la data inaugurale è quella del tre giugno, con un evento di lancio previsto per le 10 del fuso locale. Tra le novità attese, la presentazione delle prime beta di iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 e tvOS 13, nonché delle possibili sorprese sul fronte hardware: secondo molti analisti, infatti, Apple potrebbe mostrare una prima preview del suo nuovo Mac Pro modulare.

L’invito ai media, spedito dalla stessa Apple nelle ultime ore, vede una grafica certamente originale. L’ormai nota Animoji dell’unicorno è presentata con un contorno neon su sfondo nero, associata a un’esplosione di idee rappresentate da tante altre emoji. Un richiamo evidente all’universo di iOS, ma anche alla moltitudine di novità che il gruppo ha in programma per i suoi sistemi operativi.

I prezzi per i biglietti della WWDC 2019, a quanto pare già esauriti, hanno sfiorato la soglia dei 1.600 dollari per l’intera settimana di conferenze e workshop. Apple ha anche assegnato 350 borse di studio a studenti di tutto il mondo, con tanto di pernottamento presso la San Jose State University, affinché possano partecipare alla manifestazione. Circa 5.000 sviluppatori sono attesi dalle parti della cittadina californiana per questa tornata di appuntamenti, con il picco proprio previsto per la giornata inaugurale, quando Tim Cook e gli altri dirigenti Apple saliranno sul palco.