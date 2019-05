Tesla verso un nuovo trimestre record?

Filippo Vendrame,

Buone notizie per Tesla. Elon Musk ha inviato una lettera ai dipendenti in cui informa che la società è sulla buona strada per battere in questo trimestre il suo precedente record di consegne. Questo record fu stabilito nell’ultimo trimestre del 2018, quando Tesla consegnò poco più di 90.000 automobili, 63.000 delle quali erano Model 3.

Tesla aveva già previsto in aprile che avrebbe consegnato in questo trimestre un numero elevato di autovetture dopo che aveva avuto alcuni problemi logistici che ne avevano frenato le consegne, in particolare in Europa ed in Cina, ma gli analisti americani era molto scettici, soprattutto dopo la pubblicazione dell’ultima trimestrale dell’azienda, particolarmente negativa. Se davvero Tesla riuscirà a battere il precedente record di consegne o almeno si avvicinerà a questo risultato, l’azienda americana potrà mettere a tacere tutte le voci che la davano in difficoltà.

Per raggiungere questo record, però, la società americana dovrà riuscire a mantenere costante la produzione di 1.000 Model 3 al giorno. Un traguardo già raggiunto ma che non riusciva a mantenere costante. Nella missiva, Elon Musk chiede un ulteriore sforzo ai dipendenti per riuscire a raggiungere il nuovo record.

Non rimane che attendere i dati ufficiali del prossimo trimestre per capire se il produttore di auto elettriche americano sarà davvero riuscito nell’impresa di far segnare un nuovo record di consegne.

Musk ha davvero bisogno di questa boccata d’ossigeno per dimostrare che Tesla non solo è più viva che mai ma che non teme le sfide del futuro.

Contestualmente, il CEO di Tesla sta anche lavorando ad un importante piano di riduzione dei costi che permetterà alla società di diventare maggiormente sostenibile e di riuscire a produrre utili. Un piano che Musk definisce “hardcore” ma che è molto importante per il futuro della sua società.