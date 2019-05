Alexa Annunci, arriva l’interfono di Amazon

Filippo Vendrame,

Lo scorso anno, Amazon annunciò il lancio della funzionalità Annunci (Alexa Announcements) per Alexa, per i suoi smart speaker e poi per quelli di Sonos. Adesso, questa funzionalità è disponibile all’interno di tutti i dispositivi dotati del suo assistente vocale. Questa funzione consente, molto banalmente, di trasformare il proprio smart speaker in un vero e proprio interfono.

Funzione utile a chi dispone in casa di più smart speaker o prodotti che comunque supportano ed eseguono Alexa. Quindi, per esempio, una persona da una stanza potrà avvisare di un qualcosa tutti coloro che si trovano all’interno dell’abitazione attraverso i dispositivi Alexa che funzioneranno da interfono. Sicuramente una funziona carina che permetterà di sfruttare questi prodotti in una maniera diversa dal solito.

Per chi possiede case grandi, la funzione Annunci potrebbe risultare particolarmente utile. Questa funzionalità deve essere attivata attraverso le impostazioni dell’assistente vocale all’interno dell’app Alexa.

Amazon ha parlato di generale disponibilità all’interno di tutti i prodotti certificati Alexa. Tuttavia, non ha ben specificato in quali Paesi. In Italia, al momento, questa novità non sembra essere presente.

Questo non significa, però, che Annunci in futuro non possa arrivare anche in Italia. Amazon continua, quindi, a migliorare Alexa, offrendo sempre nuove possibilità di utilizzo.

Attualmente, la società americana sta anche lavorando ad un progetto ambizioso che riguarda la possibilità di poter attivare l’assistente vocale senza avere la necessità di usare la parla “Alexa” come comando di attivazione. Un progetto complesso che potrebbe richiedere molto tempo e che potrebbe avere implicazioni lato privacy visto che prevedrebbe la registrazione di tutte le conversazioni delle persone che si trovano all’interno dell’abitazione.