Nvidia presenta i nuovi RTX Studio

Nvidia ha presentato al Computex 2019 la tecnologia alla base dei nuovi laptop RTX Studio, che possono fornire prestazioni di elaborazione a livello desktop per gli utenti in mobilità. Rivolto ai creatori di contenuti, le macchine guardano alle necessità di artisti e grafici, al lavoro anche su pubblicità digitale e sviluppo 3D. Secondo Nvidia, questi laptop possono offrire performance fino a sette volte superiori a quelle di un MacBook Pro.

Sono ben 17 i nuovi modelli di portatili, provenienti da sette produttori, e alimentati da GPU Nvidia GeForce o Quadro RTX. Punto focale della famiglia è la durata e la stabilità della batteria. Così la racconta Nvidia:

I nuovi laptop RTX Studio sono lo strumento perfetto per i creativi che hanno bisogno di prestazioni di classe desktop mentre sono in movimento – ha dichiarato Jason Paul, direttore generale del software e della tecnologia GeForce di Nvidia – l’abbinamento di GPU RTX, che consentono la tracciatura in tempo reale del raggio, l’elaborazione IA e l’editing video ad alta risoluzione, con driver di livello studio, ci consentono di superare le crescenti richieste di produzione odierna.

Come detto, i dispositivi hanno a bordo le nuove GPU mobili Quadro RTX 5000 e GPU GeForce RTX 2080, 2070 e 2060. I notebook basati su Quadro RTX 5000 montano 16 GB di memoria grafica, consentendo flussi di lavoro creativi multi-app avanzati e l’uso di modelli 3D di grandi dimensioni, che in precedenza non era possibile gestire. Le macchine dispongono anche della tecnologia Nvidia Max-Q, che consente di ottenere buone prestazioni in design eleganti, sottili e leggeri e display fino a 4K.

I creativi che utilizzano Adobe Creative Cloud vogliono l’hardware più potente per il loro lavoro e sappiamo che saranno entusiasti dei nuovi laptop RTX Studio e dei driver Studio di Nvidia – ha affermato Sue Skidmore, responsabile delle relazioni con i partner per Adobe video, in una dichiarazione.

I laptop RTX Studio saranno disponibili a partire da giugno dai principali produttori di computer, tra cui Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI e Razer. I prezzi partono da 1.600 dollari e varieranno in base al design, alle caratteristiche e alla nazione di lancio. Per l’Italia, ancora nessuna notizia ufficiale.