Spotify lancia la funzione Sleep Timer

La funzione Sleep Timer di Spotify – grazie alla quale l’utente può programmare l’interruzione dei brani dopo un determinato lasso di tempo – è stata intravista la prima volta lo scorso aprile (era ancora in fase di test) e in questi giorni è in fase di distribuzione sull’applicazione per Android.

Grazie a questa feature Spotify dà la possibilità all’ascoltatore di selezionare ben 6 intervalli di tempo predefiniti, dopo i quali la riproduzione di canzoni, playlist o podcast viene interrotta: 5, 10, 15, 30, 45 minuti e 1 ora, oppure semplicemente alla fine della canzone in esecuzione.

Per richiamare lo Sleep Timer è sufficiente schiacciare i tre pallini in alto a destra nell’interfaccia, dove apparirà appunto una finestra chiamata Sleep Timer dalla quale impostare gli intervalli di cui sopra, che non è altro che una sorta di conto alla rovescia.

Questa nuova opzione è stata pensata per situazioni durante le quali, ad esempio, si vuole che la musica tenga compagnia per un determinato lasso di tempo, come per una ninna nanna.

Sleep Timer dovrebbe arrivare come aggiornamento lato server e non attraverso un update dell’applicazione. Al momento ancora non è disponibile su iOS, ma in questo caso si può utilizzare la funzione timer integrata nell’app orologio del sistema operativo Apple per interrompere la riproduzione della musica.

Nel frattempo, Spotify sta studiando le abitudini delle persone al volante attraverso Car Thing, un dispositivo installato sull’auto e collegato alla presa accendisigari da 12 volt e che comunica con lo smartphone del conducente tramite connessione Bluetooth. Gli utenti dovranno semplicemente attivare i comandi vocali con la frase “Hey Spotify” dopodiché potranno far riprodurre a Car Thing canzoni, podcast, playlist, ma anche mettere in pausa e tanto altri comandi.