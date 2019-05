HP lancia i primi laptop in legno

Filippo Vendrame,

HP, al Computex 2019, ha annunciato il lancio di nuovi prodotti tra cui la nuova serie HP ENVY Wood e gli ultimi nati della serie HP EliteBook 1000. Il costruttore ha deciso di offrire prodotti preziosi andando oltre all’utilizzo della pelle per rivestire i suoi laptop più pregiati. HP ha annunciato il lancio dei suoi primi convertibili rivestiti di vero legno. Trattasi dei modelli HP ENVY 13, HP ENVY X360 13, HP ENVY X360 15 e HP ENVY 17 Wood Series. Raffinatezza ma anche prestazioni visto che HP ha inserito i nuovi processori Intel Core di nuova generazione o i processori AMD Ryzen mobile di seconda generazione con grafica Radeon Vega.

La serie HP ENVY Wood include funzionalità avanzate come Alexa, accensione con la voce, sensore per le impronte digitali ed altro. Modelli che dispongono anche delle funzionalità HP Sure View e HP Webcam Kill Switch pensata per difendere la privacy. Il portfolio HP ENVY Wood Series dovrebbe essere disponibile nell’autunno 2019. I nuovi laptop possono essere abbinati all’elegante HP ENVY Uptown Tote, una borsa da trasporto, per una maggiore protezione, mobilità e sicurezza. Per una connessione semplice e intuitiva a monitor dual 4K, rete e accessori, l’accessorio HP Thunderbolt Dock G2 con adattatore HDMI consente la piena produttività e l’espansione del dispositivo attraverso un singolo cavo USB-C.

La nuova generazione di PC EliteBook di HP è progettata per i professionisti che necessitano di prestazioni e sicurezza. Per alzare l’asticella soprattutto in ambito sicurezza, il costruttore ha aggiunto HP Sure Sense al nuovo EliteBook e alla line-up di ZBook. HP Sure Sense offre ai clienti PC una protezione affidabili contro i malware.

HP ha annunciato anche il nuovo HP Elite X2 G4, un 2-in-1 con tastiera in pelle staccabile con dual camera con otturatore. HP EliteBook x360 1030 G4 è un convertibile con connettività di nuova generazione Gigabit classe 4G LTE, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.

HP EliteBook x360 1040 G6 è un convertibile da 14 pollici con un’autonomia che può arrivare alle 24 ore. HP Rechargeable Active Pen G3 è un nuovo pennino per rendere l’esperienza di scrittura più precisa.

HP Mini-in-1 24 è un nuovo display che si abbina perfettamente al HP EliteDesk 800 G5, una nuova soluzione desktop. I monitor HP EliteDisplay E223d e HP EliteDisplay E273d sono perfetti per creare nuove aree di lavoro.

I nuovi HP ZBook 15 G6 e HP ZBook 17 G6 sono dei computer portatili pensati per architetti e creatori di contenuti che necessitano di prestazioni desktop all’interno di un prodotto facile da trasportare. Possono disporre dei nuovi processori Intel Core di nona generazione o dei processori Intel Xeon in abbinamento alle potenti GPU NVIDIA Quadro RTX. Trattasi di workstation mobile da 15 e 17 pollici potenti e perfette per chi deve lavorare molto con soluzioni 3D.

Per architetti, sviluppatori di prodotti e professionisti creativi che necessitano di potenza e di un computer compatto, il costruttore ha annunciato i modelli HP Z1 Entry Tower G5, HP Z2 Mini G4, HP Z2 Small Form Factor G4, e HP Z2 Tower G4. La nuova HP Z2 Tower, la workstation entry più potente ed espandibile al mondo, è stata ridisegnata per fornire due volte la potenza grafica.

Per dare ai creatori nuovi modi per sfruttare la realtà virtuale, il costruttore ha annunciato il nuovo HP VR Backpack, uno zaino/computer con CPU Intel Core i7 di ottava generazione e GPU GeForce RTX 2080 per poter accedere al mondo VR ovunque.