Tesla, un misterioso annuncio il 31 maggio

Filippo Vendrame,

Tesla annuncerà qualcosa di inedito il prossimo 31 maggio. L’azienda americana ha fatto sapere che il prossimo venerdì farà un annuncio che però, sembra riguardare solamente il mercato cinese. Attraverso il suo account social su Weibo, la società di Elon Musk ha condiviso un teaser in cui evidenzia che una “sorpresa sta arrivando”.

All’interno del teaser un’immagine che sembra poter far riferimento ad un’autovettura. Questa comunicazione è assolutamente molto curiosa. Al momento, il teaser è stato condiviso solamente all’interno dei canali social cinesi e quindi questo fa pensare che trattasi di una novità esclusiva per quel mercato. Ma la domanda a questo punto è che tipo di sorpresa Tesla può aver in serbo per il mercato cinese. La costruzione della Gigafactory 3 procede a tempo di record ma è difficile che questo annuncio possa riguardare la fabbrica cinese di Tesla.

Più verosimilmente potrebbe trattarsi di un’auto espressamente pensata per quel mercato. Difficile pensare che Tesla abbia creato da zero un’auto elettrica solamente per il mercato cinese. Più verosimilmente potrebbe trattasi di una qualche variante speciale, magari della Model 3, per questo mercato.

Ovviamente trattasi di congetture in quanto di concreto non c’è nulla se non l’immagine del teaser che specifica che il 31 maggio ci sarà un qualche annuncio.

Che Tesla possa avere in serbo qualche sorpresa per il mercato dell’auto cinese non deve stupire troppo. La Cina è molto importante per i piani di espansione dell’azienda di Elon Musk e quindi è possibile che Tesla possa voler creare un qualcosa di particolare per questo mercato.

Non rimane a questo punto che attendere qualche giorno per scoprire cosa Tesla ha in serbo per i suoi clienti orientali.