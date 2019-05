The Witcher 3 su Nintendo Switch? C’è una data

Marco Locatelli,

Ancora l’ufficialità non c’è, ma le voci di un approdo di The Witcher 3 su Nintendo Switch si fanno sempre più insistenti. Dopo una prima indiscrezione uscita alla fine dell’anno scorso e un altro rumor a febbraio, sul forum ResetEra si torna a parlare del terzo capitolo dell’action RPG targato CD Projekt RED per la console ibrida, con tanto di data di uscita.

Nello specifico, su ResetEra viene scritto che alcuni rivenditori cinesi su Tabao.com, divisione di Alibaba, hanno inserito nel proprio catalogo la versione Nintendo Switch di The Witcher 3: Game of the Year Edition.

Non solo: sempre stando a queste fonti, c’è già anche una data di uscita, ovvero settembre 2019. La presenza del gioco all’interno dei database asiatici di un colosso come Taobao.com fanno pensare che, effettivamente, qualcosa di vero ci potrebbe essere.

L’arrivo di un tripla A come The Witcher 3 su Nintendo Switch – che ha un target profondamente diverso da Xbox e PlayStation – è davvero qualcosa di molto suggestivo e interessante. Ovviamente va anche tenuto in considerazione il fatto – non secondario – che l’action RPG di CD Projekt (pur avendo quattro anni sulle spalle) è particolarmente pesante in termini grafici da gestire, e non sarà così scontato che riesca a girare sulla piccola Nintendo Switch, se non a fronte di un significativo downgrade estetico.

Come già accaduto con Resident Evil 7 e Assassin’s Creed Odyssey (ma solo in Giappone), anche The Witcher 3 potrebbe essere distribuito via streaming, anche se – dalle indiscrezioni di cui sopra – si tratterebbe comunque di un prodotto venduto in scatola e anche fuori dal mercato giapponese.