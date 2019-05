AOC presenta i nuovi monitor professionali

Antonino Caffo,

AOC ha presentato i nuovi prodotti che ampliano il portfolio di soluzioni professionali, dedicati alle aziende. Non si tratta solo di monitor ma anche di alcune soluzioni in qualità di supporti e bracci per varie esigenze. Con questa aggiunta, AOC offre un assortimento completo di soluzioni per il business, col fine di creare postazioni di lavoro avanzate, organizzate e sicure.

AOC offre un’ampia scelta di monitor specificatamente pensati per professionisti che lavorano in aziende piccole o medie, in grandi imprese o nel settore pubblico. Questi soddisfano anche alcune delle più importanti norme in ambienti di lavoro: EPEAT Gold/Silver, TCO, Energy Star e GS. Per questo, i monitor AOC sono sia efficienti sotto il profilo energetico sia rispettosi dell’ambiente. Oltre a soddisfare i requisiti di visualizzazione di base per display (E1 series), ai più avanzati supporti regolabili (serie professionale P1 o la moderna ed elegante serie 90), supportano anche vari standard, come VGA, HDMI e Display Port, cin alcuni modelli dotati anche di prese DVI. I nuovi E1, P1 e serie 90 sono disponibili in misure che variano da 21.5” a 27” e tutti con tecnologie Flicker-Free e Low Blue-Light, che filtrano le onde nocive, riducendo l’affaticamento degli occhi.

La serie E1 è stata pensata per aziende medio-piccole e il settore pubblico. Questi monitor sono disponibili in tre diverse dimensioni (21.5”, 24” e 27”), con pannelli TN e MVA per il 21.5” e pannelli IPS per i 24” e i 27”, tutti con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). Il 24E1Q da 24” presenta inoltre un elegante design senza cornice su 3 lati, perfetto per setups multi-monitor, per migliorare la produttività. Per tutti i business che necessitano di una maggiore flessibilità ed ergonomia, la serie professione P1 è la scelta perfetta. Questa serie presenta pannelli IPS colour-accurate disponibili in modelli da 24” FullHD o in due modelli da 27” Full HD e QHD. Montano inoltre stand ergonomici e dall’altezza aggiustabile e design frameless su tre lati, rendendoli perfetti per set-up multipli.

Come anticipato, AOC ha reso disponibili anche rinnovati supporti VESA. I bracci sono disponibili per monitor AOC della serie professionale P1, della serie 90 e delle passate serie professionali 75 e 60. Il braccio singolo AS110 supporta monitor fino a 27” e un’ampia gamma d’inclinazione (-45°/+60°), un range di rotazione di -90°/+90° e di 360° sul punto di rotazione, consentendo la modalità ritratto e quella panorama. Il braccio doppio AD110 è la soluzione perfetta per i setup multi-monitor, progettato per sostenere due monitor da 12”-27” e 2-9kg. Il modello può essere regolato in altezza in un raggio di 230 mm e allungato avanti e indietro con un raggio di 100 mm – 520 mm. Presenta anche un angolo di rotazione di -65°/+90°, di 180° e 360°. Prezzi e disponibilità da confermare.