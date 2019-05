Tesla, nuovo Temporary Store a Roma

Filippo Vendrame,

Tesla ha annunciato l’apertura di un nuovo Temporary Store a Roma. Più nello specifico, questo store è stato aperto al piano terra della Rinascente, in via del Tritone 61. Trattandosi di un Temporary Store, questo store di Tesla presenta una “data di scadenza”. La società di Elon Musk ha fatto sapere che la location sarà aperta sino al prossimo 31 agosto. Grazie a questa iniziativa, tutti i romani e tutti i turisti che ogni giorno affollano le vie della città potranno scoprire la mobilità elettrica di Tesla e toccare con mano il nuovo modello appena sbarcato in Europa, la Model 3.

La più piccola delle auto elettriche del brand americano è disponibile in Italia con prezzi a partire da 48.500 euro (versione Standard range Plus). Grazie agli incentivi statali sull’acquisto delle auto a zero emissioni, il prezzo di acquisto della versione base della Model 3 può scendere di 4.000 o di 6.000 euro con rottamazione. Presso il Temporary Store si potranno anche prenotare Test Drive su Model S, la berlina con oltre 600 km di autonomia, Model X, il SUV con fino a 7 posti, e Model 3, e scoprire l’intera gamma 100% elettrica di Tesla.

Questa iniziativa rientra nell’approccio differente che ha Tesla nella vendita delle sue auto. Vendendo auto direttamente ai clienti senza affidarsi a reti di concessionari, Tesla può informare ed educare i potenziali acquirenti sui molti vantaggi di avere un veicolo elettrico. Il modello di vendita diretta consente inoltre a Tesla di trasformare l’esperienza di possedere un veicolo, dando la massima importanza ai feedback dei clienti e aggiungendo continuamente nuove funzioni tramite gli aggiornamenti software, attivabili comodamente dal proprio garage.