Vodafone, nuovo costo di disattivazione via 190

Filippo Vendrame,

Vodafone ha introdotto un nuovo costo di disattivazione per tutti coloro che chiederanno la disattivazione di alcuni servizi attraverso il Servizio Clienti chiamando il numero 190. Questa novità riguarda Vodafone Rete Sicura, Vodafone Happy Black, Vodafone Exclusive e Chiamami e ReCall.

Adesso, tutti i clienti dell’operatore che intendo disattivare uno di questi servizi attraverso il 190, dovranno prepararsi a pagare 3 euro una tantum per l’operazione. Trattasi di un modo per scoraggiare gli utenti ad usare il Servizio Clienti per effettuare queste piccole operazioni. La disattivazione di questi servizi può essere effettuata attraverso altri canali in forma assolutamente gratuita. La disattivazione può essere richiesta, per esempio, chiamando il numero 42070 oppure attraverso l’Area Fai Da Te del sito ufficiale di Vodafone.

Quanto deciso da Vodafone non è inedito. Anche altri operatori hanno scelto di proporre soluzioni di disattivazione a pagamento attraverso call center per spingere gli utenti ad usare gli altri canali offerti e completamente gratuiti.

I clienti Vodafone, dunque, dovranno da adesso in poi tenere a mente questo particolare nel caso volessero disattivare servizi come Vodafone Rete Sicura, Vodafone Happy Black, Vodafone Exclusive e Chiamami e ReCall.

Si ricorda, infine, che di recente l’operatore ha deciso di anticipare una rimodulazione che toccherà alcune delle sue offerte ricaricabili. Dal 27 di giugno, alcuni utenti si vedranno rincarare il canone mensile della loro tariffa di 1,98 euro.

Per “addolcire la pillola”, i clienti interessati potranno aggiungere gratuitamente alla propria offerta 20 Giga al mese per un anno, attivabili dal 10 giugno al 27 luglio, chiamando il 42590. Tutti i clienti interessati riceveranno una comunicazione via SMS.

Maggiori informazioni su costi e rimodulazioni, direttamente sul sito ufficiale di Vodafone.