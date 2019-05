Alexa, più facile eliminare le registrazioni

Filippo Vendrame,

Amazon sta rendendo un po’ più facile per le persone eliminare le registrazioni vocali di Alexa attraverso dei semplici comandi vocali. Quando si parla di smart speaker e di assistenti vocali, il tema privacy è sempre molto delicato. Sino ad ora, per cancellare le registrazioni vocali, gli utenti dovevano entrare nell’app di Alexa per eliminare le registrazioni una per una, oppure si doveva passare attraverso il sito web di Amazon per eliminare tutte le registrazioni contemporaneamente.

Procedure alquanto scomode. Se ci si chiede il perché vengano effettuate queste registrazioni, la risposta è molto semplice. Amazon archivia le registrazioni di ogni richiesta effettuata su di un dispositivo Alexa per migliorare il servizio di riconoscimento vocale e altre funzionalità.

Oltre ai nuovi comandi vocali, Amazon sta anche lanciando “Alexa Privacy Hub” che dovrebbe offrire un modo semplice per imparare come funziona Alexa e trovare i controlli sulla privacy.

Tutte queste novità in materia di privacy non risolvono tutti i problemi che molte persone hanno sollevato in merito alla gestione dei dati ma sono sicuramente un importante passo in avanti.

Per quanto riguarda l’utilizzo dei comandi vocali per cancellare le registrazioni vocali, il procedimento è descritto chiaramente all’interno del comunicato stampa del nuovo Amazon Echo Show 5 presentato nella giornata di ieri.

Amazon sta inoltre introducendo un nuovo e ancora più semplice modo per eliminare le registrazioni vocali su tutti i dispositivi con integrazione Alexa: basterà solo chiedere. Prossimamente, ai clienti basterà dire “Alexa, cancella quello che ho appena detto” o “Alexa, cancella tutto quello che ho detto oggi” e le registrazioni verranno cancellate.

Questi comandi vocali, quindi, non sono effettivamente ancora disponibili per tutti ma arriveranno progressivamente nel corso dei prossimi giorni.