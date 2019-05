ASUS ZenFone 6, migliore fotocamera frontale

Luca Colantuoni,

ASUS ha recentemente annunciato uno smartphone piuttosto originale. Invece delle tradizionali fotocamere posteriore e frontale, lo ZenFone 6 ha un modulo, denominato Flip Camera, che ruota di 180 gradi grazie ad un piccolo motore passo-passo. Per questo motivo gli esperti dei DxOMark Image Labs hanno effettuato i test della “modalità frontale”, assegnando un punteggio che posiziona lo smartphone in vetta alla classifica Selfie.

Il sensore principale della Flip Camera è un Sony IMX586 da 48 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8 e lunghezza focale equivalente di 26 millimetri. Il sensore è di tipo Quad Bayer, quindi permette di scattare foto da 12 megapixel con una maggiore nitidezza in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla “fusione” di quattro pixel adiacenti. Altre caratteristiche sono l’autofocus laser e PDAF (rilevamento di fase). Presente anche il flash dual LED. La seconda fotocamera ha un sensore da 13 megapixel e un obiettivo grandangolare con apertura f/2.4.

Al termine dei test è stato assegnato un punteggio complessivo di 98, quindi lo ZenFone 6 occupa al momento il primo posto davanti al Samsung Galaxy S10 5G. La fotocamera principale produce scatti di elevata qualità in tutte le condizioni di luce con bassi livelli di rumore. Valori alti anche il range dinamico, l’esposizione e il bilanciamento del bianco. Il sistema di autofocus ibrido funziona molto bene, così come la profondità di campo per l’effetto bokeh.

Ottimi risultati anche per le registrazione video a risoluzione 4K (predefinita). Secondo gli esperti francesi, lo ZenFone 6 integra la migliore fotocamera frontale per i creatori di contenuti video. Non è stata specificata la versione del firmware, ma ASUS ha già rilasciato un aggiornamento che incrementa le prestazioni con la modalità Super Night e HDR+ Enhanced. I prezzi dello smartphone sono 499,00 euro (6GB+64GB), 559,00 euro (6GB+128GB) e 599,00 euro (8GB+256GB).