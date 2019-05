Microsoft apre il primo store europeo a Londra

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato che aprirà il suo primo store europeo nel cuore di Londra il prossimo 11 di luglio. La location scelta dalla casa di Redmond si trova a Oxford Circus all’incrocio tra Regent Street e Oxford Street, una zona dove sono presenti molti tra i più famosi negozi del mondo. Il negozio di Microsoft sarà particolarmente ampio e sarà disposto su 3 piani su di un’area complessiva di quasi 2038 metri quadrati.

Curiosamente, il negozio si troverà molto vicino a quello di Apple in Regent Street. Microsoft ha progettato il negozio per rispecchiare la sua idea di tecnologia. Non sarà, infatti, un semplice store ma un luogo dove si terranno workshop, corsi di formazione ed altro. Inoltre, ci sarà un’area dedicata all’assistenza tecnica (Answer Desk). Ovviamente, le persone potranno toccare con mano prodotti come i Surface (Surface Pro 6, Surface Laptop 2 e tutti gli altri), le console Xbox e persino i visori HoloLens. Non mancheranno, comunque, anche i prodotti dei partner del gigante del software. Tutti coloro che si recheranno nel negozio di Londra potranno provare la qualità dei prodotti sviluppati direttamente dalla società e sperimentare tutte le soluzioni innovative che offrono.

Molto importante la presenza dei visori HoloLens. Sebbene non siano prodotti consumer, le persone avranno modo di comprendere di persona i vantaggi che può offrire la Mixed Reality.

Microsoft ha quindi deciso di allargare la presenza dei suoi flagship store anche all’Europa. Un’iniziativa che mette in evidenza come la casa di Redmond giudichi rilevante il mercato europeo. Il gigante del software già dispone di due negozi, uno a New York ed uno a Sydney.