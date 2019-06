PlayStation Plus, salgono i prezzi in Europa?

Marco Locatelli,

Sony potrebbe aumentare i prezzi dell’abbonamento al servizio online a pagamento PlayStation Plus in Giappone e Europa. La notizia non è ancora ufficiale, ma è quanto si apprende da alcune informazioni pubblicate sul forum PSN Profiles.

Gli utenti del forum fanno sapere di aver ricevuto alcune e-mail dove viene annunciato l’arrivo di un incremento del costo dell’abbonamento a partire dall’1 agosto 2019. I videogiocatori italiani – almeno per il momento – possono dormire sonni tranquilli: gli utenti che hanno riferito di aver ricevuto informazione ufficiale da parte di Sony provengono, infatti, da Francia, Norvegia, Svezia e Svizzera. Ma parlare di “salvezza” è ancora prematuro.

Stando a quanto riferito dagli utenti dei paesi di cui sopra, l’abbonamento a PlayStation Plus di 12 mesi resterebbe ancora a 59,99 euro, così come l’abbonamento da 3 mesi continuerà a costare 24,99 euro. Cambia invece la formula mensile, che passerebbe a 8,99 euro. Un incremento quindi di un solo euro, visto che, ad ora, per poter usufruire del servizio a pagamento per 30 giorni occorre sborsare 7,99 euro.

PlayStation Plus ultimamente non sta propriamente facendo la felicità dei suoi abbonati: lo scorso marzo, infatti, Sony ha deciso di ridurre il numero di giochi gratuiti del mese da sei a due tagliando dal “pacchetto” i titoli gratuiti di PlayStation 3 e PlayStation Vita e lasciando solo quelli PS4.

L’aumento di prezzo del servizio sembra essere previsto anche in madre patria: in Giappone, infatti, l’abbonamento mensile potrebbe passare da 514 (4,24 euro) a 850 Yen (7,02 euro). Un incremento dunque superiore rispetto a quello che si dovrebbe registrare nel Vecchio Continente.

Al momento, tuttavia, Sony non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, quindi non resta che attendere che il colosso del Sol Levante dica la sua. Ricordiamo che i giochi gratuiti di PlayStation Plus di giugno sono già stati annunciati e saranno scaricabili a partire dal 4 giugno 2019.