Samsung Galaxy M40, schermo Infinity-O e Android 9

Luca Colantuoni,

Samsung annuncerà un nuovo modello della serie Galaxy M il prossimo 11 giugno. Il produttore coreano ha pubblicato una pagina che svela il design e alcune caratteristiche del Galaxy M40. Altre specifiche sono state scoperte dal sito 91mobiles.com. Non è noto al momento se questo smartphone arriverà anche in Italia, dove si può acquistare solo il Galaxy M20.

II Galaxy M10 e M20, annunciati a fine gennaio, hanno uno schermo Infinity-V con notch a goccia. Per il Galaxy M30 presentato a fine febbraio è stato scelto uno schermo Infinity-U con notch più piccolo. Il Galaxy M40 avrà invece uno schermo Infinity-O, come quello dei Galaxy S10, ma il foro per la fotocamera frontale è stato spostato a sinistra. Come si deduce dal nome, lo smartphone avrà specifiche migliori del Galaxy M30.

Un dirigente Samsung ha dichiarato che il Galaxy M40 avrà una fotocamera frontale da 16 megapixel e una fotocamera posteriore da 32 megapixel. Per le altre due fotocamere posteriori si prevedono sensori da 8 e 5 megapixel. I tre obiettivi avranno probabilmente ottiche standard, grandangolare e di profondità (per l’effetto bokeh). Il produttore coreano ha confermato sulla pagina ufficiale la presenza di uno Snapdragon serie 6, forse lo Snapdragon 675. La dotazione hardware dovrebbe comprendere anche 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Lo schermo Super AMOLED dovrebbe avere una diagonale di 6,3 pollici e una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). In un’immagine è visibile anche il lettore di impronte digitali sul retro. Altre possibili specifiche sono la batteria da 5.000 mAh, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La connettività verrà sicuramente garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE con supporto dual SIM.

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 9 Pie con interfaccia One UI. La versione più recente del sistema operativo Google è stata distribuita anche per i Galaxy M10, M20 e M30.