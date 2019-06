The Evil Within 3, annuncio a E3 2019?

Matteo Tontini,

Si sente profumo di The Evil Within 3. D’altronde sono passati quasi due anni da quando Bethesda e Tango Gameworks hanno pubblicato il secondo capitolo della serie horror dal papà di Resident Evil. Detto questo, l’E3 2019 è ormai alle porte e ciò significa che la speculazione e le fughe di notizie saranno in abbondanza da qui fino al grande evento. Sappiamo già che ci saranno grandi sorprese grazie a giochi di spessore come Cyberpunk 2077 e Borderlands 3 (giusto per citarne un paio), ma tante produzioni di rilievo esibite non sono ancora note. Motivo per cui un recente tweet ha fatto drizzare le orecchie agli utenti, suggerendo che potrebbe esserci la possibilità di vedere The Evil Within 3 all’E3 di quest’anno.

来週はE3出張 — 三上 真司 (@shinji_mikami) June 2, 2019

Si tratta di un cinguettio pubblicato proprio da Shinji Mikami, game director del primo capitolo della serie e produttore esecutivo del suo sequel del 2017. La traduzione approssimativa fornita da Microsoft su Twitter rivela che Mikami afferma di essere diretto all’E3 la prossima settimana, per un viaggio di lavoro. Di cosa potrebbe dunque discutere alla grande kermesse? Così i rumor si sono diffusi a macchia d’olio.

Nei commenti sotto il tweet , qualche utente allude immediatamente a The Evil Within 3, ma non si tratta dell’unico titolo per cui sarebbe giustificato il viaggio a Los Angeles di Mikami. Secondo altre indiscrezioni, infatti, non è da escludere che possa essere annunciato un remake/reboot di Dino Crisis, che mescola le atmosfere e i toni di Resident Evil a pericolosi dinosauri affamati (un po’ à la Jurassic Park). Chissà, il viaggio del game director giapponese potrebbe persino avere qualcosa a che fare con stessa la serie di Resident Evil, sebbene sia l’ipotesi meno probabile.