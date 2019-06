Vodafone Special 1000 1GB per i nuovi clienti

Filippo Vendrame,

Vodafone Special 1000 1GB è una nuova offerta speciale dedicata ai nuovi clienti Vodafone che non hanno particolare bisogno di disporre di un ingente quantitativo di traffico dati per navigare sul Web dal proprio smartphone. Questa tariffa, come detto, è rivolta solamente ai nuovi clienti anche senza obbligo di portabilità.

Più nello specifico, Vodafone Special 1000 1 Giga offre chiamate illimitate, 1000 SMS e 1 GB di traffico dati al costo di 12 euro al mese. Costo di attivazione di 3 euro. Oltre al costo di attivazione, i nuovi clienti dovranno pagare il prezzo della SIM ed effettuare una prima ricarica obbligatoria. Questa nuova offerta tariffaria può essere richiesta solamente all’interno dei punti vendita ufficiali Vodafone e non online.

Accanto a questa nuova speciale tariffa, rimangono disponibili tutte le offerte operator attack di Vodafone che sono state rinnovate ancora per questo mese di giugno.

L’elenco delle tariffe speciali dell’operatore per i nuovi clienti target è il seguente. Vodafone Special Minuti 30 Giga prevede chiamate illimitate e ben 30 GB di traffico Internet al costo di 6 euro al mese. Valida per chi arriva da LycaMobile, FastWeb, PosteMobile Full, Digi Mobil, Erg Mobile, 1 Mobile e altri Operatori Virtuali ad eccezione di Ho. Mobile, Iliad, Kena Mobile, Tiscali e CoopVoce. 12 euro di costo di attivazione.

Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet a 6,99 euro al mese. Attivabile da LycaMobile, FastWeb, PosteMobile Full, Digi Mobil, Erg Mobile, 1 Mobile e altri Operatori Virtuali ad eccezione di Ho. Mobile., Iliad, Kena Mobile, Tiscali e CoopVoce. 12,01 euro di costo di attivazione.

Vodafone Special Minuti 50 Giga propone chiamate illimitate e 50 GB di Internet a 9,90 euro al mese. Attivabile per chi arriva da Iliad e da Kena Mobile. 12,01 euro di costo di attivazione.

Vodafone Special Minuti 20 Giga propone chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet a 12 euro al mese. Attivabile da chi arriva da 3 Italia. 12 euro di costo di attivazione.

Vodafone Special Minuti 10 Giga prevede chiamate illimitate e 10 GB di Internet a 15 euro al mese. Attivabile da tutti coloro che attivano un nuovo numero. 3 euro di costo di attivazione.

Vodafone Special Minuti 20 Giga offre chiamate illimitate e 20 GB di Internet a 18,99 euro al mese. Per chi arriva da TIM, Wind e CoopVoce. 12,01 euro di costo di attivazione.

Infine, Vodafone Special Minuti 20 Giga prevede chiamate illimitate e 20 GB di dati a 19 euro al mese. Per tutti coloro che effettuano portabilità. Costo di attivazione di 3 euro.