Windows 10, app Xbox: nuove funzioni in arrivo

Filippo Vendrame,

Non è un mistero che Microsoft voglia fare di più per rendere i suoi PC Windows 10 più vicini al mondo Xbox, per offrire agli utenti una migliore esperienza di gioco. La casa di Redmond ha deciso di modificare il modo in cui la sua app Xbox funziona all’interno del suo sistema operativo. In origine, era un’app attraverso la quale poter accedere agli elenchi degli amici Xbox, ai messaggi e alle funzionalità dei Party da PC.

Adesso, la casa di Redmond ha aggiornato l’app Xbox rinominandola “Companion Console Xbox“. A seguito dell’aggiornamento, avviando l’app, Microsoft spiega le principali novità della nuova app e soprattutto il motivo del cambio del nome.

Come parte dei nostri continui sforzi pr semplificare le nostre app, abbiamo spostato molte funzionalità social, come la messaggistica di gruppo. Questa app fungerà esclusivamente da companion alla console Xbox One. Puoi ora trovare le funzionalità social e di messaggistica in Xbox Game Bar, nell’app Xbox per dispositivi mobile e sulla console.

La casa di Redmond ha quindi deciso di spostare maggiormente la sua attenzione sull’app Xbox Game Bar che di recente è stata migliorata sensibilmente con tante nuove funzionalità. Molti utenti Xbox avevano scommesso che il gigante del software avrebbe pensionato l’app Xbox su Windows 10. Ipotesi quasi corretta anche se sembra che Microsoft non abbia voluto eliminare l’app ma renderla un qualcosa di diverso.

Del resto, Phil Spencer aveva dichiarato, di recente, che c’era molto lavoro da fare su Windows 10 in ottica gaming. Della strategia di Microsoft sui videogiochi sui PC Windows 10 se ne capirà probabilmente di più tra non molto quando si terrà l’evento E3 2019 dove il gigante del software sarà tra i protagonisti con alcuni annunci importanti.

Microsoft ha promesso una nuova esperienza desktop e quindi sarà interessante scoprire cosa bolle in pentola.