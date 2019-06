E3 2019, 10 ore di diretta di YouTube

Matteo Tontini,

E3 2019 è ormai alle porte e sono tantissimi gli appassionati di videogiochi che cominciano a prepararsi per seguire le dirette delle conferenze. Quest’anno, YouTube offrirà una grande copertura dell’evento: ben 10 ore in totale, a partire dalle 19:00 (ora italiana) del prossimo 9 giugno, nella sua sezione Gaming.

La copertura comprenderà le conferenze di pietre miliari del settore videoludico, come quella di Microsoft e Bethesda, ma YouTube lo farà a modo proprio, avvicinandosi a un festival: condotto dal giornalista canadese Geoff Keighley (noto ai più per i Game Awards), l’evento di YouTube potrà contare sulla presenza di star di internet come Felicia Day, Jacksepticeye e Markiplier.

E ovviamente non mancheranno commenti su quanto sarà mostrato. Phil Harrison di Google parlerà del servizio di gioco via cloud offerto da Stadia alle 20:30, ma sarà davvero tanta la carne al fuoco – anche perché si parla dell’evento più importante dell’anno del settore dei videogiochi.

Questo è il quinto anno della copertura live di YouTube della kermesse di Los Angeles. Sebbene non si tratti di una novità, è possibile che i giocatori assisteranno a delle conferenze tra le più interessanti degli ultimi anni. Microsoft potrebbe fornire dettagli sulla sua prossima Xbox, e ci sono buone probabilità che parlerà in modo approfondito del suo servizio di streaming di giochi. Bethesda, invece, potrebbe parlare di tutto: dall’imminente Wolfenstein: Youngblood a progetti a lungo termine come Elder Scrolls VI. L’attesa è molta anche per Google Stadia, che segna l’ingresso del colosso della ricerca nel mercato dei videogiochi.

A proposito di E3 2019, di recente si è scoperto (grazie ad Amazon UK) quali sarà uno dei titoli Ubisoft annunciati durante l’evento: il suo nome è Watch Dogs Legion e sarà ambientato a Londra.