E3, Nvidia potrebbe rivelare una nuova GeForce RTX

Antonino Caffo,

Le nuove schede grafiche Nvidia potrebbero essere sull’onda di una presentazione durante la kermesse videoludica E3 2019. Non a caso, si parla da tempo della possibilità di un aggiornamento delle GPU sia di fascia RTX che superiore, per prestazioni ancora oltre la soglia del possibile.

Questo è quanto, secondo le indiscrezioni raccolte da TweakTown, che ha saputo da fonti informate dei fatti che Nvidia aggiornerà il parco carte con le GeForce RTX 2060, 2070 e 2080 supportate da una memoria GDDR6 potenziata, che darà loro un discreto aumento delle prestazioni.

L’attuale panorama RTX non è per nulla lesivo di performance, sia chiaro. Ma da quando AMD ha rivelato la sua scheda grafica Navi di nuova generazione, la Radeon RX 5700, la concorrenza diretta ha capito che forse è il momento di spingere sull’acceleratore.

La compagnia ha già, ufficialmente, spiegato che all’E3 vedremo qualcosa di interessante, dipende da quanto interessante. Con questo in mente, c’è una possibilità che il produttore tiri fuori dal cappello qualcosa di simile ad una scheda RTX basata su Turing, serie Titan.

Anche WCCFtech, ben più tecnico su alcuni punti, ha le sue fonti, che suggeriscono anche un taglio dei prezzi sulle RTX attuali, così da renderle più accattivanti per un pubblico più ampio e competitive sulla famiglia della concorrenza Navi.

Oltre a questo, non abbiamo nient’altro che previsioni, quindi prendiamo tutto con la dovuta accortezza. C’è sicuramente del potenziale in casa Nvidia, unito alla possibilità di vedere i prossimi passi del servizio di streaming GeForce Now, con l’E3 che sarebbe l’appuntamento migliore per annunci del genere. Nvidia potrebbe persino rivelare una nuova console di gioco, forse qualcosa di simile alla già vista generazione di Shield, forse il momento giusto per cavalcare l’onda della Nintendo Switch.