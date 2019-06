Marco Grigis,

In pochi forse la ricorderanno, anche perché nelle più recenti versioni di macOS risulta ben nascosta. Eppure Apple ha deciso di eliminare, nel nuovissimo macOS Catalina, la funzionalità Dashboard: una feature che, effettivamente, non riscuoteva ormai da tempo grande successo fra gli utenti.

La Dashboard, introdotta con OS X 10.4 Tiger, è una sezione del desktop dove sono raccolti alcuni widget, come l’orologio, la calcolatrice, il calendario e il meteo. Inizialmente attivabile semplicemente con un comando dal dock del sistema operativo, negli anni ha perso il suo smalto, tanto che il gruppo di Cupertino ha da tempo reso ben nascosta questa funzionalità.

A partire da OS X 10.10 Yosemite, infatti, la società di Apple Park ha disabilitato la Dashboard di default, richiedendo all’utente di attivarla manualmente. La procedura richiede di selezionare una specifica funzione di Mission Control, con la possibilità di scegliere l’attivazione della Dashboard come “spazio” o “sovrapposizione”.

Così come confermato dagli sviluppatori che hanno già avuto accesso alla prima beta di macOS Catalina, l’applicazione Dashboard non è più disponibile all’interno del sistema operativo targato mela morsicata. La scoperta è stata del tutto casuale, così come riferiscono testate a stelle e strisce quali MacRumors, poiché effettivamente la funzione non è tra le più ricercate dagli utenti. Alla notizia, ad esempio, è seguito un fitto coro sui social network di appassionati della mela morsicata, stupiti per aver scoperto soltanto oggi della sopravvivenza della Dashboard fino a macOS Mojave.

In definitiva, considerando proprio lo stupore degli utenti e la scarsa necessità d’uso di questa applicazione, Apple non può che aver fatto la scelta giusta: eliminare una componente di macOS ereditata dal passato, ma non più necessaria per gli usi moderni dei suoi computer.

