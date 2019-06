Marco Locatelli,

Dopo tre mesi di indiscrezioni selvagge e rumor insistenti, finalmente i videogiocatori di tutto il mondo hanno avuto modo di conoscere i dettagli di Google Stadia, la piattaforma di cloud computing firmata bigG che ha (forse) il potenziale per rivoluzionare il mondo del gaming.

Pochi minuti fa – precisamente alle 18.00 – il colosso di Mountain View con una presentazione (pre-registrata e decisamente poco entusiasmante) su YouTube ha infatti rivelato al mondo videogiochi, data di rilascio e prezzo ufficiale del servizio. Qua sotto il video completo della presentazione.

VIDEOGIOCHI

Apre Phil Harrison e poi una carrellata di trailer dei videogiochi che saranno disponibili al lancio di Stadia. Ad aprire le danze è Baldur’s Gate 3, terzo capitolo della popolare saga RPG fantasy che verrà sviluppato da Larian Studios (vecchi capitoli erano di BioWare). Viene mostrato semplicemente un video in computer grafica di un cavaliere che si trasforma in una sorta di uomo-piovra.

Poi – senza grandi effetti wow – arrivano i trailer di Ghost Recon Breakpoin, The Division 2, Gylt un action-puzzle con protagonista una bimba che ricorda Coraline, e dello strampalato Get Packed, una sorta di simulatore cooperativo fino a quattro giocatori in cui l’obiettivo sembra essere quello di “riordinare”. In arrivo nel 2020.

A fine presentazione un flash con alcuni dei titoli che saranno disponibili al lancio su Stadia: DRAGON BALL, XENOVERSE 2 DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood, Destiny 2, Power Rangers: Battle For The Grid, Baldur’s Gate 3, Metro Exodus, Thumper, GRID, SAMURAI SHODOWN, Football Manager 2020, Get Packed, The Elder Scrolls Online, The Crew 2, The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey, Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, NBA 2K, Borderlands 3, Farming Simulator 19, Mortal Kombat 11, Rage 2, FINAL FANTASY XV, Gylt, Tomb Raider Trilogy, Darksiders Genesis, Just Dance 2020

ABBONAMENTI, DATA E PREZZO

Google Stadia verrà lanciato a novembre, con due tipologie di abbonamento: Pro a 9.99 euro al mese disponibile da novembre (nessun giorno preciso) e Base, gratuito e disponibile dal 2020. Il servizio arriverà in 14 paesi – Italia inclusa.

Nella formula Pro risoluzione 4K, HDR, 60FPS, audio 5.1 dolby surround, acquisto giochi singolarmente in qualsiasi momento, giochi gratuiti inclusi nell’abbonamento (si parte con Destiny 2, poi ne arriveranno altri regolarmente), sconti esclusivi. Con Stadia Base risoluzione 1080p, 60fps, audio stereo, acquisto giochi singolarmente in qualsiasi momento, no giochi nuovi gratuiti, nessuno sconto esclusivo.

Come si può leggere sul sito ufficiale di Stadia, se si decide di annullare l’abbonamento a Stadia Pro, sarà possibile continuare a giocare con i giochi che già acquistati su Stadia Base, senza un abbonamento.

Come anticipato da un rumor di poche ore fa, ci sarà anche lo Stadia Founder’s Edition – disponibile sempre a novembre – che include: Chromecast Ultra, un controller colore blu notte, Destiny 2 (più espansioni) e tre mesi di abbonamento a Google Stadia condivisibile con membri della famiglia. Prezzo: 129 euro. Già disponibile il pre-order sul sito ufficiale. Il controller da solo, invece, 69 euro.