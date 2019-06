Il Sole ha raggiunto il suo stadio di minimo solare, lo si può constatare da alcune immagini mostrate dalla NASA: ma cosa significa? In pratica, la “nostra nana gialla” in questo momento ha una superficie minacciosamente calma, quindi con meno macchie solari del solito. I minimi solari segnano un periodo di attività ridotta del Sole e si verificano ogni 11 anni.

La superficie altrimenti turbolenta del Sole assume un aspetto più tranquillo e quasi idilliaco, ma questa finta quiete può portare a tempeste magnetiche che interferiscono con i satelliti, influenzano i viaggi aerei e possono persino distruggere le reti elettriche. Il campo magnetico si indebolisce e permette ai raggi cosmici situati all’esterno del nostro sistema solare di raggiungere la Terra: la NASA assicura che non ci sono rischi per il nostro Pianeta, ma corrono pericoli gli astronauti e i satelliti che si trovano fuori dall’atmosfera terrestre. Il sito Space Weather scrive a tal proposito:

Il Sole è rimasto senza macchie per 16 giorni consecutivi, segno che il minimo solare è in corso. Molte persone pensano che non sia interessante, ma non è così.