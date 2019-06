Wiko View3 Collection, tre smartphone per tutti

Luca Colantuoni,

Wiko ha annunciato l’arrivo in Italia degli smartphone della serie View3. Due modelli, ovvero View3 e View 3 Pro, erano stati presentati al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, mentre il View3 Lite è una novità assoluta. Caratteristiche comuni sono il design e l’ampio schermo con notch a goccia. I prezzi sono piuttosto accessibili. Il produttore francese usa infatti il termine “lusso democratico”.

Wiko View3 Pro



Il Wiew3 Pro possiede una cover in vetro con sfumature cromatiche (gradienti) e un display da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core MediaTek Helio P60, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 16 megapixel, mentre le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 12, 13 e 5 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, grandangolare e dedicato all’effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida e offre un’autonomia fino a due giorni. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Due i colori disponibili: Nightfall e Ocean. I prezzi sono 249,99 euro (4GB+64GB) e 299,99 euro (6GB+128GB).

Wiko View3



Il Wiew3 ha una cover in simil vetro e uno schermo da 6,26 pollici con risoluzione HD+ (1560×720 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel, mentre le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 12, 13 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, grandangolare e dedicato all’effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, il lettore di impronte digitali e la porta micro USB 2.0. La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia fino a due giorni. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Tre i colori disponibili: Night Blue, Blush Gold e Electro Bleen. Il prezzo è 179,99 euro.

Wiko View3 Lite



La new entry Wiew3 Lite ha una cover in simil vetro e uno schermo da 6,09 pollici con risoluzione HD+ (1560×720 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core Unisoc SC9863A, 2 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 5 megapixel, mentre le due fotocamere posteriori hanno sensori da 13 e 2 megapixel, abbinati ad obiettivi standard e dedicato all’effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB 2.0. Assente il lettore di impronte digitali. La batteria da 4.000 mAh offre un’autonomia fino a due giorni. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Tre i colori disponibili: Night Blue, Blush Gold e Arctic Bleen. Il prezzo è 129,99 euro.