Amazon, promozioni Xbox per E3

Filippo Vendrame,

In occasione dell’evento E3 2019 dedicato ai videogiochi, Amazon, oltre ad offrire la diretta degli eventi attraverso Twitch, ha deciso di lanciare una serie di promozioni che toccano prodotti per il gaming. Tra le scontistiche più interessanti ci sono sicuramente quelle che riguardano i prodotti Xbox. Più nello specifico, l’ecommerce ha deciso di offrire in promozione diversi bundle comprensivi delle console Xbox One e giochi.

Una delle più interessanti proposte riguarda il pacchetto comprensivo della Xbox One S 1TB con 3 mesi di Gamepass e 3 Mesi Xbox Live Gold. Il tutto offerto al prezzo di 233,53 euro. Invece, la console Xbox One S 1TB Minecraft Creators Pack più 1 mese di GamePass è venduta in sconto al prezzo di 215,19 euro. Non meno interessante il bundle composto dalla console Xbox One S 1TB con il gioco Forza Horizon 4, 14 giorni di Xbox Live Gold e un 1 mese di Gamepass. Il tutto ad appena 249,99 euro.

Xbox One S 1TB con il gioco Sea of Thieves è in vendita, in offerta, a 229,98 euro. Per chi volesse puntare sulla potente console Xbox One X, Amazon offre la console con il gioco The Division 2 al prezzo di 388,60 euro.

Prezzo davvero ridotto, infine, per la nuova console Xbox One S All Digital Edition con 1 mese di Xbox Live Gold e tre giochi in versione digitale Forza Horizon 3, Minecraft e Sea of Thieves, al prezzo di soli 199,99 euro.

Per gli abbonati al programma Amazon Prime la possibilità di poter ricevere quanto acquistato in un solo giorno. Ma le offerte per l’E3 2019 non riguardano solamente il mondo Xbox. Proprio per questo, il suggerimento è quello di visionare tutta la vetrina delle offerte di Amazon per non perdere la possibilità di fare qualche interessante affare.