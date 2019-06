Open Fiber, i vantaggi del 5G

Filippo Vendrame,

Per il 5G, la scorsa settimana è stata molto importante visto che Vodafone Italia ha dato il via in Italia all’era delle reti di quinta generazione. Open Fiber ha pubblicato un lungo articolo in cui parla proprio dei vantaggi di questa tecnologia e di quello che farà per contribuire ad espandere il 5G in Italia.

Si legge, infatti:

Noi di Open Fiber, come associati di 5G Infrastructure Association e partner del programma dell’Unione Europea Horizon 2020 per la Ricerca e l’Innovazione, stiamo già lavorando per portarlo ovunque.

Open Fiber si sofferma, poi, su quali saranno alcuni di principali vantaggi di questa tecnologia rispetto a quelli delle reti attualmente in utilizzo.

Intelligenza artificiale, blockchain e pagamenti online richiedono connessioni stabili e performanti. L’attuale rete 4G offre prestazioni sulla carta molto alte, ma all’atto pratico non garantisce la massima efficienza quando più dispositivi o applicazioni sono in funzione. Con il 5G questo problema potrebbe non esistere in futuro. Poiché si appoggerà su bande di frequenza molto più alte rispetto a quelle attuali, potrà trasmettere i dati in maniera più performante. La rete mobile non sarà più una semplice interfaccia radio, ma una vera e propria connessione virtuale globale. Le nostre reti wireless si integreranno con la fibra ottica per garantire copertura migliorata, velocità massime e latenze bassissime anche con più dispositivi connessi. Questo vuol dire che smart city, smart home e tutte le innovazioni che stanno prendendo piede oggi potranno diventare pienamente efficienti e far parte del nostro quotidiano.

Il 5G punta, secondo Open Fiber, a rivoluzionare la società, una rivoluzione “silenziosa” che permetterà di abilitare servizi di valore aggiunto importanti per cittadini ed imprese. Una tecnologia che non si limiterà a portare vantaggi solamente agli smartphone perché consentirà a tutti i dispositivi di diventare smart.

Il 5G sarà una rivoluzione silenziosa, creerà una vera e propria rete virtuale che metterà in comunicazione città e paesi di tutto il mondo. Con la sempre maggiore diffusione dell’Internet of Things, ogni dispositivo sarà interconnesso e andrà alla ricerca di altri dispositivi con cui interagire. Un esempio su tutti: i veicoli a guida autonoma. Le auto del futuro saranno costantemente aggiornate sul traffico, sulla presenza di altri veicoli, sulle condizioni stradali. Potranno interagire le une con le altre e modificare di conseguenza la propria velocità e i propri percorsi. I vantaggi per la sicurezza stradale potranno essere innumerevoli: niente distrazioni né errori di valutazione, solo dati precisi e aggiornati in tempo reale. Droni e videosorveglianza potrebbero rendere le strade molto più sicure. I siti di interesse turistico, di cui il nostro paese è pieno, beneficerebbero della realtà aumentata. Ma la connessione mobile non si limiterà agli smartphone o ai tablet: con il 5G ogni dispositivo potrà diventare smart, persino un frigorifero. Sarà possibile controllare da remoto gli elettrodomestici di casa nostra o impostare i riscaldamenti in modo da massimizzarne l’efficienza. Questo vuol dire anche aumentare la sostenibilità ambientale grazie a un sistema di regolazione intelligente.

Open Fiber contribuirà attivamente a questa rivoluzione grazie all’utilizzo della sua rete in fibra ottica di ultima generazione che sta portando in tutta Italia.

Noi di Open Fiber ci impegniamo per diffondere in maniera capillare una struttura di microcelle 5G connesse con la nostra rete a banda ultra larga. Questa integrazione della fibra ottica con le reti mobili permetterà a tutti di approfittare della trasformazione digitale e dei i suoi vantaggi. Per l’internet del futuro manca davvero poco.